Aumento salarial para estatales: desde Gobierno aclararon que "hay que tener privisibilidad a futuro"

martes, 19 de octubre de 2021 09:37

La ministra de Hacienda, Marisa López, se refirió al pedido sindical de un nuevo incremento salarial para noviembre, con el fin de paliar la inflación que afecta a los bolsillos. En la ocasión aseguró que antes de pensar en aumentos desmedidos hay que "tener privisibilidad a futuro", para así poder sostener el aumento a lo largo del tiempo y que no termine con un quiebre en la economía provincial.

"Primero hay que escuchar a los sectores sindicales. Los más representativos habían pedido que nos reuniéramos. Tendríamos que sentarnos, escucharlos y estudiar alternativas", comenzó explicando en Estación Claridad.

Luego indicó que hay que "hacer cálculos" porque "los recursos están en una línea recta mesetada desde agosto". "Tenemos que tener privisibilidad a futuro para saber cómo afrontar ese aumento a partir de lo que nos digan desde los sindicatos", aclaró.

Por otro lado se refirió a los pedidos "mediáticos" que han habido en cuanto a los porcentajes y señaló: "no me han pedido porcentaje determinado ni hemos ofrecido ni hecho cálculo por un porcentaje determinado". Vale destacar que a través de la prensa desde UPCN, indicaron que sería ideal alrededor de un aumento del 7% para noviembre y luego seguir negociando para que el incremento no se frene.

"Sí vamos viendo cómo se va ejecutando el recurso y el gasto. Podemos ir mirando en frío para mantener el equilibrio fiscal. Pero en porcentaje ni nosotros ni ellos han solicitado un porcentaje determinado", señaló.

Por otro lado, López subrayó que "el equilibrio fiscal es el limite que no se va a pasar" y destacó que "el equilibrio es el que nos posibilita tomar decisiones a futuro. Si se rompe ese equilibrio significa que se gastó más de lo que ingresó y es más difícil de retornar cuando se destina a gasto corriente".

Finalmente aclaró que "los salarios recibieron el 50% de incremento" de manera interanual.