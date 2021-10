Por la reducción de casos covid, aplicarán flexibilizaciones a la hora de votar en noviembre en San Juan

lunes, 18 de octubre de 2021 10:44

En noviembre, habrá flexibilizaciones para poder votar. Así lo informó Edgardo Benitez, secretario electoral de la provincia, quien explicó que el jueves pasado se realizó una reunión con el jefe del comando electoral en San Juan a los efectos de evaluar las medidas aplicadas en septiembre pasado durante las elecciones PASO.

A partir de ahí se analizó la posibilidad de mejorar las medidas para aplicar en las elecciones generales a desarrollarse el próximo 14 de noviembre, "teniendo presente la situación de que de alguna manera se va flexibilizando en todo orden y nivel" las medidas en la provincia.

"Tenemos que tener presente que la situación de pandemia sigue oficial, con lo cual las medidas a implementar el 14 de noviembre seguramente serán más flexibles pero seguirán. Se va a notar la diferencia con las PASO, se va a formar la fila en las puertas de las escuelas, pero será más ágil, se va a permitir el ingreso de más gente, se va a flexibilizar el tema de toma de temperatura", explicó Benitez en radio Estación Claridad.

En cuanto a si se lleva o no la lapicera quedará a criterio del elector y con respecto a cerrar el sobre con saliva, con la lengua, desde la Secretaría Electoral pidieron no hacerlo por una cuestión higiénica pero quedará a libertad de la persona. "Siempre lo dijimos que por una cuestión de higiene, nada más, no lo haga. Si lo hace con saliva, el voto sigue siendo válido. Son sugerencias que hacemos a los efectos de simplicidad para las autoridades de mesa", señaló.

Benitez resaltó que la pretensión ahora es agilizar el movimiento para votar y no como pasó anteriormente que por momentos se hacía muy lerdo generando filas en el exterior a los establecimientos educativos. "Sin dejar de lado que la pandemia existe y no fue levantada oficialmente, vamos a tratar de flexibilizar aún más el movimiento", aclaró.

Sin embargo sí afirmó que "el barbijo sigue siendo obligatorio porque más allá de las flexibilizaciones, es un elemento de cuidado".

Por otro lado, señaló que el jueves pasado a través de una resolución electoral del Gobierno de la Nación se dispuso que se pague mil pesos más a quienes trabajaron en las últimas elecciones y que lo harán en las próximas. "El monto de 4 mil pesos que se va a abonar a quienes trabajaron en septiembre se va a incrementar a 5 mil pesos. Al igual ocurrirá en noviembre", aclaró destacando que como justicia electoral se queda a expensas de la Dirección Electoral que es la que dispone cuándo se abonará.