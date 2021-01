Nación aportará fondos para la construcción de 1.800 viviendas en San Juan

martes, 19 de enero de 2021 17:16

Tras una visita por los asentamientos La Paz y Pellegrini, en Rivadavia, que sufrieron graves daños por el terremoto de 6.4 de este lunes, el presidente Alberto Fernández anunció la construcción de 1.800 viviendas en San Juan con un aporte del Estado nacional, a través del Programa Casa Propia-Construir Futuro. Se trata de 7.100 millones de pesos que se invertirán.

En ese marco, se firmó un convenio para promover y materializar el Acceso a la Vivienda y a un Hábitat adecuado por otros 186 millones de pesos. Los recursos estarán disponibles este miércoles, por transferencia, de acuerdo a lo que el mismo Fernández señaló en conferencia de prensa. Pidió, además, un censo para dar una ayuda a las familias hasta que estén sus nuevas casas o para reparaciones. "Vamos a arreglar lo que se ha dañado. Trabajaremos codo a codo", aseguró.

El gobernador Sergio Uñac destacó en conferencia de prensa en Casa de Gobierno señaló: “agradezco tu visita y a parte de tu gabinete. Cuesta describir de manera rápida lo que pasó. Quiero agradecerte el gran gesto ya que la situación se puso difícil ayer a las 23.46 hs. Los sanjuaninos estamos semiacostumbrados a estos movimientos pero anoche recordamos, como nos pasó a algunos en 1977, que nos sacaban fuera de casa porque la tierra no paraba más. No sabíamos qué pasaba y cómo iba a terminar. El tiempo no pasaba más. Tuve el acompañamiento tuyo y el de tus ministros, desde el primer momento".

El mandatario provincial siguió: "los sanjuaninos han estado pendientes de lo que nos ha pasado pero también pendientes de tu ayuda para quienes no lo han pasado bien. Hoy podrán cambiar su sentido de bienestar. La fuerza destructiva del terremoto asimismo nos genera una fuerza reconstructiva para superar la situación. De acá podemos aportar a la reconstrucción de Argentina. Gracias por hacernos sentir que somos parte de la Argentina Federal".

Y sentenció: "tenemos heridos que se están reponiendo y daños materiales, pero saldremos adelante. Sólo dos veces vino un presidente para hacerse cargo de los daños materiales y en el espíritu por un terremoto: Perón y vos. Gracias por acompañarnos siempre".

A su turno, Alberto Fernández señaló que en estas circunstancias, “primero los últimos: para que los que sufren en Santa Lucía, Pocito, Rivadavia y Sarmiento que sepan que asumo un compromiso. Sé lo que está pasando y que vamos a ayudarlos. Hacemos lo que tenemos que hacer: trabajar rápidamente el martirio que pasaron ayer y están viviendo hoy".

Y agregó, "no lamentamos víctimas por San Juan aprendió y construyó una provincia antisísmica. Ese es mérito de ustedes. Por supuesto, eso no quita el dolor de quienes perdieron su casa pero hoy no lamentamos víctimas. Trabajaremos para que a ningún sanjuanino se le caiga un techo encima; eso es hacer un país federal".