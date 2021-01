Fernández sobre las consecuencias del terremoto: "un sanjuanino sufre y toda la Argentina está sufriendo"

martes, 19 de enero de 2021 17:56

El presidente Alberto Fernández destacó en conferencia de prensa que su visita a San Juan tras el terremoto de 6.4 de este lunes, se debe a un compromiso de acompañamiento federal.

Señaló que en estas circunstancias, “a las 7 lo llamé a Sergio (Uñac) y le dije: "voy para allá; en qué te ayudamos; qué tenemos que hacer". Es que si un sanjuanino está sufriendo; hay una Argentina que sufre. Es estar al lado; es mirar los ojos a Romina, una vecina del asentamiento, que se salvó de milagro con su hija porque se le cayó la casa encima y decirle: "esto no te va a pasar más". Primero los últimos: para que los que sufren en Santa Lucía, Pocito, Rivadavia y Sarmiento que sepan que asumo un compromiso. Sé lo que está pasando y que vamos a ayudarlos. Hacemos lo que tenemos que hacer: trabajar rápidamente el martirio que pasaron ayer y están viviendo hoy".

Y agregó, "no lamentamos víctimas por San Juan aprendió y construyó una provincia antisísmica. Ese es mérito de ustedes. Por supuesto, eso no quita el dolor de quienes perdieron su casa pero hoy no lamentamos víctimas. Trabajaremos para que a ningún sanjuanino se le caiga un techo encima; eso es hacer un país federal".