Alberto Fernández recordó cómo vivió el terremoto de Caucete: "estuve todo el día mal"

martes, 19 de enero de 2021 18:08

Alberto Fernández visitó San Juan para tener de primera mano un informe de situación tras el terremoto de 6.4 de este lunes y estuvo en los asentamientos La Paz y Pellegrini, en Rivadavia, donde hubo familias afectadas con graves daños en sus precarias viviendas. Escuchó historias de afectados y recordó cómo vivió él mismo el terremoto de Caucete, en 1977.

"En 1977 estaba por rendir el final de "Derecho Romano" y a la mañana muy temprano, tembló muy fuerte y bajé rápido. Había ocurrido un terremoto en Caucete. Me quedó esa sensación: ¿qué se siente cuando la tierra se mueve? Los porteños no lo sabemos pero cuando vivís en el piso 12 ,algo de eso te llega. Yo vivía en un edificio muy alto", recordó en el inicio de su discurso en Casa de Gobierno.

"Fue una impresión desagradable; estuve todo el día mal, abombado. Aprobé el final, pese a ello. Pero me quedé con mala sensación. A la medianoche, me llamó Wado (de Pedro): "hubo un terremoto en San Juan". Y le dije: "averiguá qué pasó". A la una de la mañana me detalla: "hay daños materiales que se están cuantificando y no víctimas fatales". Inmediatamente tomé la decisión de venir", destacó.