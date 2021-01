Uñac tras superar el coronavirus: "eviten el contagio; esto es un huracán que arrasa todo"

lunes, 11 de enero de 2021 12:17

El gobernador Sergio Uñac retomó sus funciones en Casa de Gobierno tras superar el coronavirus y quiso compartir su experiencia en conferencia de prensa. Mientras hablaba, se notó una leve tos seca, como secuela de la enfermedad, y por ello, destacó la importancia de cuidarse.

"No van a ver fotos mías sin barbijo pero me contagié igual", dijo Uñac, en Casa de Gobierno. "Me hisopaba cuando volvía de viajes y a los 3 o 4 días que podía estimarse de incubación del virus, otra vez me testeaba. Estuve en varios viajes y con temas de agenda que podían decirme que me exponía en contagios. Pero me sorprendió cuando ocurrió porque no lo esperaba. No tuve miedo, hay que respetarlo al COVID. No hace falta tener miedo para respetar. No sabés cómo ingresa el virus pero sí como te deja. Es un volver a empezar. Es un huracán interno que desacomoda la estantería y después, cuesta volver a recuperar la capacidad pulmonar, no agitarse y no toser", detalló con precisión.

"Tuve muchas horas, más de las que imagine y necesitaba para reflexionar. Por el COVID me pasé 19 horas durmiendo porque no tenía fuerzas para hacer otras cosas y el coronavirus te hace doler todo. Les pido que no hay que subestimar esto. No se contagien porque no se sabe para dónde dispara esto. Uno puede estar mal, un poco peor y estar muy mal. Ya a 350 sanjuaninos les ha costado la vida en la que no todos fueron personas de mayor edad. El negocio está en no contagiarse", señaló.

Sobre la donación de plasma señaló que donará cuando sea el momento porque "yo lo recibí. Estoy bien y con ganas de

seguir trabajando y de ayudar".

Y cerró esta etapa de la conferencia expresando su agradecimiento "a los sanjuaninos por el acompañamiento, los mensajes de sectores políticos afines y los que no. También a mi teléfono me llegaron mensajes y por redes sociales pidiendo mi recuperación. Quiero destacar que vinieron muchos funcionarios, empresarios y ministros y no fueron contagiados por mí. Fui muy cuidadoso. Ante el primer síntoma, desactivé todo lo que pude el contacto, mantener distancia y resguardarme".