Cristina López sobre el producto del aborto: "eso se comercializa mucho para estéticas y la ley no lo contempla"

viernes, 1 de enero de 2021 11:34

La senadora nacional por San Juan, Cristina López mostró su preocupación y puso en el tapete un tema muy polémico después de que el Congreso aprobó la Interrupción Legal del Embarazo en Argentina: ¿qué pasará con los fetos?

La legisladora se refirió al tema después de que votó este miércoles en la madrugada en contra del proyecto que permite abortar en el país hasta las 14 semanas de embarazo y en casos excepcionales cuando se pasa este tiempo.

"Me cuesta mucho decir 'desechos' pero eso se comercializa mucho en el mundo para estéticas y la ley no lo contempla. No contempla qué hacer con lo que retiran", explicó la senadora en radio Sarmiento.

López de Abarca destacó que ella se expresó en contra por los mismos motivos que fundamentó en el 2018 y aclaró que ella respeta la constitución que considera vida desde la concepción. Luego señaló que le preocupa las muertes por aborto clandestino pero que eso no justifica legalizarlo sino que se necesitan otras medidas.

En ese escenario aclaró que la movida de legalizar se está dando en muchas partes del mundo y viene de la mano de un objetivo implícito comercial: "uno de los fines es con fines cosméticos. Antes al no estar legalizado iban al pozo negro y ahora se podría llegar a comercializar".

"Vamos a ver si en la regulación se hace relación a eso", dijo atenta López de Abarca subrayando que ahora hay que "ver qué pasa con las clínicas internacionales que se dedican a eso".

Por otro lado, señaló que ahora "las estadísticas van a ser reales" porque en el último tiempo, las cifras de cantidad de abortos ilegales en la argentina eran extremadamente diferentes.

"No hay estadísticas concretas. Por eso no se puede contabilizar de forma exacta", señaló destacando que ahora con la legalización, Salud Pública va a llevar el conteo más preciso y resaltó que no se puede "negar que ha habido un comercio con eso en la ilegalidad".

"La legalidad no va a impedir que exista una comercialización a la vista de todos con clínicas privadas que están en otras partes del mundo y tienen muchas ganas de aterrizar en Argentina", lamentó.

Finalmente alentó a "potenciar la educación sexual, el diálogo con los jóvenes y ayudar a la mujer embarazada". "Por suerte está el plan de los mil días y vamos por los 2 mil días. Eso es importante porque se ayuda a muchas mujeres", concluyó.