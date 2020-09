Uñac: "Hemos podido, con gran esfuerzo de todos, contener la diseminación del virus"

viernes, 4 de septiembre de 2020 13:19

Este viernes, el gobernador Sergio Uñac habló a los sanjuaninos a 2 semanas de que la provincia volviera a Fase 1. En la ocasión concretó una evaluación del trabajo desarrollado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Humano en los operativos de burbujas sanitarias y rastrillajes en diferentes barrios y villas los departamentos donde fueron detectados casos positivos de coronavirus.

"Hemos podido en estos 14 días con gran esfuerzo de todos poder contener la diseminación del virus en la provincia de San Juan, lo que no quiere decir que la situación no sea difícil. Tanto en el mundo como en la región como en el país como en el resto de las provincias argentinas y como también en la provincia de San Juan. Todos los argentinos, estoy seguro, me consta que en mi provincia estamos dando una gran batalla en el contexto nacional para poder contener el virus, pero la batalla creo enmi análisis que todavía no ha podido ganar porque en definitiva los esfuerzos son muchos pero el virus tiene también una fuerza inagotable para contagiar", expresó el gobernador.

Posteriormente Uñac destacó que "en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal son altos los niveles de contagio" y esa escena "empieza a repetirse en el interior en la totalidad de las provincias argentinas". "En mayor o en menor medida, el contagio está presente en cada una de las provincias argentinas. Esta situación lleva que el país en el día de ayer como en los días anteriores haya superado la cifra de los 10.000 contagios", sostuvo.

Luego pidió que no se mire "esto sólo como una cifra o como una estadística" ya que detrás de cada número hay una persona y una familia que transita un momento difícil.

"Hay argentinos, argentinas, que han visto truncadas sus vidas, sus proyectos personales, laborales y fundamentalmente familiares. Ésta es la consecuencia de la pandemia en el mundo. La pandemia deja muertos en el mundo y esta historia se repite en el país y se repite también en la provincia de San Juan", puntualizó.

Por último señaló que se está "haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder contener la diseminación del virus pero todos estos esfuerzos son significativos, son necesarios pero al final terminan siendo insuficiente a la luz de lo que pasa en el mundo en el país y en la provincia por qué el virus avanza".

"Es importante establecer que lo que hemos desarrollado la provincia de San Juan respecto del estatus sanitario ha sido sumamente relevante. Pero también es importante que podamos ser absolutamente honesto y sincero en que debemos encontrar ese justo equilibrio entre el estatus sanitario y la movilidad económica. Los sanjuaninos necesitamos salud y también necesitamos trabajo", puntualizó antes de detallar lo que está permitido y lo que no en esta nueva fase que se extenderá hasta el 26 de septiembre.