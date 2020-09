Rupcic: "fue un error grave y el gobernador me desplazó de manera inmediata"

viernes, 18 de septiembre de 2020 21:30

"Fue un error". Con esas palabras, Andrés Rupcic, exSecretario de la Gestión Pública de San Juan, confesó que fue una "torpeza" lo que pasó aquel 28 de julio cuando se intentó traer a San Juan una caja con dólares en el avión sanitario.

El hecho saltó a la luz este viernes, a partir de una nota en diario La Nación, y ya está manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 2 de Morón.

"Pasó que acepté hacerle una gestión a una persona conocida para acercar documentación y en ese envío venía dinero. Apenas se detecta eso, tomo yo conocimiento y le aviso al gobernador de manera inmediata. Él me desplaza del cargo", señaló el ex funcionario a Diario La Provincia SJ.

Luego definió el hecho como "una torpeza aceptar hacer esa gestión, un exceso de confianza". "Como no había otro mecanismo en ese momento, estaba todo paralizado, y esta persona tenía esa necesidad inmensa de traer eso porque estaba en un proceso de inversión, cometió él también un error grave y no fue más que eso", agregó.

El remitente de la encomienda era Juan Manuel Quiroga, socio (50%) de la empresa Sap Energía SAS, una compañía inscripta en el registro público de San Juan. Ante la justicia, el hombre explicó que el dinero no eran 50 mil sino 20 mil dólares y que fue sólo una desprolijidad.

"Nunca me dijo nada, pero apenas la caja empieza a ser scanneada, me avisa y me confirma. Ahí mismo le dije al gobernador", detalló señalando que "en todo momento quedé a disposición de la justicia" y de hecho "se inició un proceso" en el cual no fue llamado a declarar.

Por último indicó que "el origen de esos fondos, está declarados por esa persona".