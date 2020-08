Riofrío dio detalles de la apertura de la "Casa Patria" en San Juan

martes, 4 de agosto de 2020 20:26

A fines de septiembre quedará inaugurada en San Juan la “Casa Patria” denominación que reciben las delegaciones del Instituto Patria en el interior del país y que agrupa al Kirchnerismo. Así lo manifestó Marina Riofrío, ex senadora nacional, quien expresó que la tarea de conducción es compartida con el ex senador Ruperto Godoy.

En su oficina ubicada en su casa de Capital, y con un enorme cuadro de Evita que enmarcó la charla, la dirigente del PJ celebró el acuerdo con los bonistas alcanzado por el Gobierno Nacional este martes. “Este es un día especial, podemos decir de felicidad porque este era un tema de preocupación para el gobierno nacional y para los argentinos. También debemos decir que esto no debió pasar. Que esta tragedia de la deuda que nos dejó el gobierno anterior nos sumió aún más en la debacle económica que ya teníamos sumado a la pandemia que padecemos engrandece mucho mas este paso enorme que es el acuerdo con los bonistas. Nos da la oportunidad de que todo el gobierno tenga la energía puesta en como la Argentina se pone de pie. Es el primer paso, nos queda la deuda con el FMI. Escapar de este fantasma del default es algo realmente muy importante”, expresó Riofrío en diálogo con Diario La Provincia SJ.

La ex senadora expresó que la crítica por las demoras en el acuerdo con los bonistas fue mal intencionada. “Es una crítica mal intencionada. Todos sabemos lo difícil que es en tiempo normal llegar a un acuerdo con los bonistas y no podemos negar la actual situación. El gobierno nacional tuvo que negociar con piso que era el no dañar más a los argentinos. Todos sabemos que se hace más fácil negociar cuando se compromete el bienestar de los ciudadanos cuando se dice que se va a sacar dinero de los jubilados, vamos a disminuir los salarios o vamos a flexibilizar el trabajo. Se ha negociado con el compromiso de no afectar la vida de los argentinos y argentinas”, sostuvo.

“Es un gobierno muy serio y no crea falsas expectativas. Los argentinos sabemos que hay un gobierno que nos está cuidando. Que está enfrentando no solo una situación dramática sanitaria y económica sino una oposición salvaje. Una oposición que está intentando esmerilar la acción del gobierno a cada paso. Uno se asombra como desde el sector del ex presidente se pretende de dar cátedra de cómo deberían hacerse las cosas cuando no han asumido la responsabilidad del endeudamiento atroz del país”, manifestó la dirigente al calificar la gestión de Alberto Fernández.

Riofrío destacó la gestión que encabeza el gobernador Sergio Uñac en referencia a las acciones aplicadas en el marco de la pandemia del coronavirus y subrayó el llamado al Acuerdo San Juan. “El gobierno local está haciendo un extraordinario trabajo en el manejo de la pandemia. Somos una de las pocas provincias de Argentina que tenemos una vida casi en la normalidad con casi el cien por cien de las actividades en marcha. Esto se debe a un exitoso tratamiento de este tema. También este llamado a todos los sectores para que defina perspectivas y acciones hacia el futuro ha movilizado las fuerzas vivas de nuestra provincia donde hubo debate y búsqueda de coincidencias”, precisó.

Riofrió brindó detalles sobre la apertura de la “Casa Patria” en San Juan y la planificación del trabajo. “Estamos pronto a realizar su inauguración. También a esta iniciativa la afectó la pandemia que esperábamos que pasará más rápido. Vamos a inaugurarla para trabajar con las nuevas tecnologías de comunicación. La Casa Patria es un lugar de capacitación enfocada con una filosofía justicialista que tiene que ver con el kirchnerismo. Es un lugar con esa identidad donde se analizan los temas con una mirada global, nacional y provincial. El Instituto Patria tiene una actividad que no se ha detenido en este tiempo de pandemia con cursos que abordan los diferentes temas como el medio ambiente, infraestructura, y género que pueden verse plasmada en proyectos de leyes. Estamos en contacto permanente con Oscar Parrilli quien preside el Instituto Patria a nivel Nacional. Queremos que confluya todo el kirchnerismo de San Juan está convocado a este lugar de debate”, comentó.

La ex senadora expresó que la apertura de la “Casa Patria en San Juan” no debe provocar roces con otros sectores del PJ. “No debiera provocarlos. El Justicialismo tiene siempre una conformación de movimiento donde confluyen muchos sectores y el kirchnerismo. Vamos a fortalecer a nuestro gobierno nacional y provincial enriqueciendo las miradas. El centro de acción de la Casa Patria en San Juan es de capacitación. No podemos obviar que estamos viviendo una coyuntura y el gran debate tiene que ser la generación de trabajo. Además de la cuestión de género que atraviesa todas las actividades.

Riofrío manifestó que la sede de la Casa Patria no será un ámbito donde se discutan precandidaturas. “Definitivamente no (en referencia a la función de la Casa Patria). Es un lugar para crecer en la mirada de los temas y para estudiar. Estará abierta a la comunidad y que un ciudadano tenga las herramientas necesarias para analizar la realidad”, explicó.