Aubone sobre el protocolo para transportistas: "la propuesta es actuar en virtud de la circunstancia"

lunes, 3 de agosto de 2020 18:44

La ministra de Gobierno, Fabiola Aubone detalló que se trabaja en el nuevo protocolo para transportistas, enfocado en que la provincia mantenga el estatus sanitario, en medio de la pandemia por COVID.

“Se está trabajando mucho desde hace dos semanas en el protocolo para transportistas, no solo los ministerios que intervienen, sino el sindicato y la cámara empresarial. Este protocolo nuevo buscará la vigilancia epidemiológica de los transportistas, para evitar el contagio familiar", dijo en diálogo en radio Estación Claridad.

"Sabemos que es uno de los lugares donde puede ingresar el contagio, no se están haciendo las cosas tan mal, ya que tenemos un porcentaje muy bajo de los contagiados. Se cuidan mucho, pero igual hay que reforzar los cuidados para buscar la mejor manera de que no dejen de trabajar, estén controlados y seguros que a la hora de volver a su hogar no estén contagiados. La propuesta es actuar en virtud de la circunstancia. Esperar un resultado que puede demorar 24 horas en aislamiento, es viable dentro de todas las opciones. Hay provincias donde los camioneros ingresan y tienen que pasar 7 días en aislamiento. Esperar aislados el resultado es parte de las acciones que se están tomando", detalló.

Acerca de los centros de transferencia, manifestó que "es algo que se va a dar en la provincia, pero no está planteando de manera obligatoria. Lo mantenemos con mucho respeto hasta que lo acordemos. Hay empresas que deberán cumplir con algunos requisitos de sanidad, por la emergencia que vivimos”.