Multan a un abogado por no presentarse a una audiencia en San Juan

viernes, 14 de agosto de 2020 21:01

El tribunal de la Sala Tercera de la Cámara Civil, integrado por el Dr. Juan Carlos Pérez, Dr. Juan Carlos Noguera Ramos y Dr. Abel Soria, aplicó una multa a una de las partes y a su abogado por no presentarse en la audiencia recursiva en segunda instancia en el sistema de Oralidad. Esta multa en el sistema oral se pudo aplicar por la modificación del Código Procesal Civil que la Corte de Justicia propuso y fue sancionada mediante la 1992-O.

El sistema Oral se implementa en San Juan desde marzo del 2019 en los fueros no Penal. San Juan ha sido la primera provincia que ha implementado la oralidad en otros fueros diferentes al Penal, tales como el Civil, el Laboral y los Juzgados Especiales Contencioso Administrativo y Comercial. En segunda instancia se aplica desde marzo de este año. La audiencia que se llevó a cabo en segunda instancia en un juicio por incumplimiento de contato de obra por la ampliación de una casa fue contra dos personas: el dueño de la casa y el director de la obra.

El juez del Tercer Juzgado Civil en primera instancia había rechazado la demanda, situación por la cual el actor, un constructor, apeló y la causa pasó a la Sala Tercera de la Cámara Civil. En la audiencia de segunda instancia, uno de los demandados sí se presentó, pero el dueño de la casa y su abogado no. Al no presentarse, el Tribunal aplicó una multa por la inasistencia injustificada respaldada en el artículo 264 quater del Código Procesal Civil, que establece la aplicación de multas si la parte recurrirá no se presenta a la audiencia.

Por esta situación el Tribunal le impuso una multa del 20% de las costas generadas en esa instancia al demandado ausente. El destino de la multa es para las otras partes el recurso: 10% al actor que interpuso el recurso y el 10% al demandado (director de la obra) que si asistió a la audiencia.