Laura Adamoli: "hoy lo único que podemos hacer es recuperar el partido y darle la fuerza que perdió"

martes, 28 de julio de 2020 14:52

En octubre vencen los mandatos de las autoridades del Partido Bloquista y ya el tablero se empieza a mover con miras a encaminar una renovación de la dirigencia. Se trata de un cambio tanto en el Comité Central conducido actualmente por Graciela Caselles como en la Convención que está hoy dirigido por Luis Rueda. En este escenario, entra en juego una emblemática figura que se mantuvo en silencio estos años pero no inactiva y que su participación vino a sorprender a todos: Laura Adamoli.

La viuda de Leopoldo Alfredo Bravo se mete en el juego y ya trascendió que buscará acompañar a Rueda como vicepresidenta del partido de la estrella, en lo que es el Comité Central. La nuera de Don Leopoldo llega al campo pero no con el afán de criticar públicamente lo realizado por Caselles sino para hacer su aporte al partido.

"Esto estaba en silencio pero dado que apremia el tiempo de las internas, era un silencio que muchos conocían. Hace rato que vengo colaborando. Desde hace 2 años vengo trabajando y me venían incentivando para participar", comenzó expresando en Radio Sarmiento.

La actual miembro de la Fundación del Banco San Juan aseguró que varias veces la convocaron para sumarse pero nunca aceptó porque priorizó siempre sus hijos y hogar a la actividad política. Pero ahora es el momento de sumarse. "No es ser 'la viuda de' sino que llevo años transitados en el partido que me llevó a ser convocada", aseguró.

Adámoli aclaró que en todos estos años no se "sentía preparada psicológicamente o con ganas ni tenía la energía puesta" para entrar en el ritmo de la política y militancia. "Tenía que transitar la muerte de mi esposo y no había ocasión (...) Transcurrido este año ví que el sentimiento del bloquismo presente no tenía las puertas abiertas en el partido. Creo que cada uno hace lo que puede", señaló.

Afiliada desde 1983, Adámoli vio al partido en la etapa gloriosa con actos que la llevaban a acompañar a su marido a recorrer la provincia. En el último tiempo, eso vio que ya se empezó a perder. "Les dije a los chicos que me sumo pero no voy a criticar a la conducción actual porque cada uno hace lo que puede o quiere. Hoy tengo ganas de participar, ver ese partido abierto y pujante. Voy a dar mi apoyo, mi trabajo y mi colaboración para lograr ese sueño. Los chicos tienen esa fuerza que admiro. Tienen garra y ganas de meterse en la política de lleno y los voy a acompañar", destacó.

Luego destacó que "el partido tiene mucha gente valiosa, con muchos años y experiencia que podría haber hecho su aporte". Ella también considera que desde su función, "que llevo años de docencia, especialización en educación y cultura" podría haber hecho un aporte.

"La renovación de las instituciones siempre es buena. Las personas pasamos y morimos, pero las instituciones hay que hacerlas crecer y el partido bloquista no creció y es porque algo pasa. Vamos a ver si podemos generar el cambio", expresó.

Mientras habla recuerda que "la política es el arte de lo posible" y subrayó que le gustaría que haya unidad y consenso. "Es un tiempo de dar un paso al costado los que creen que no pueden colaborar y aportar y dejar a las nuevas generaciones que vienen con fuerza", recomendó.

Finalmente aseguró que ella nunca ostentó un cargo público, siempre militó y acompañó a su marido poniendo como prioridad la crianza de sus hijos. Pero igual la militancia siempre estuvo presente.

"El partido bloquista es un partido provincial. Que sea fuerte acá dentro y luego veamos que hacemos afuera", finalizó destacando que "hoy lo único que podemos hacer es recuperar el partido y darle la fuerza que perdió".