Catalina Illanes: “Acuerdo San Juan es la puerta para garantizar los derechos”

miércoles, 22 de julio de 2020 16:34

Catalina Illanes, integrante de la Mesa Plural por los Derechos de la Mujer y también de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz, contó sus impresiones sobre los resultados de esta mesa sectorial.

¿Cuál es el balance de la segunda reunión de la mesa de Derechos Humanos?

Me deja muy contenta esta jornada. Ayer nos reunimos con la mesa plural para ver cuáles son las propuestas que podíamos traer y al menos dos han quedado muy firmes: la capacitación en perspectiva de género en los diferentes niveles del Estado, y la apertura del centro CAVyG. También gestionar por medio de sistemas informáticos la app de Seguridad San Juan para dar mayor celeridad al momento de realizar una denuncia de violencia de género. Porque en esta situación de pandemia es algo que ha crecido, nos preocupa y nos ocupa, y estamos tratando de que a través de la tecnología podamos avanzar en esta área.

La propuesta de la app fue una de las más originales, ¿de dónde surge?

Ya funciona en la provincia de Buenos Aires un sistema similar desde el año pasado, donde se fueron incorporando diferentes figuras tipificadas y lo que más ha sorprendido es la incorporación de delitos de narcotráfico y de corrupción policial porque se dan cuenta de que la mayor cantidad de denuncias sobre esta temática son personas que conocen esta situación pero que no se animan a denunciar porque son familiares cercanos. Entonces esta app puede ayudarnos no solamente en violencia de género sino también se pueden ir incorporando figuras delictivas y tener una base de datos de lo que está sucediendo en la provincia de San Juan y no se dice. Funciona muy bien en Buenos Aires.

¿Qué se espera de acuerdo San Juan?

Esperamos de Acuerdo San Juan poder salir de esta situación de la mejor manera, sobre todo en políticas públicas eficientes para poder garantizar la mejor salida para todos. Estamos preocupados por lo que se nos viene, pero creo que Acuerdo San Juan nos lleva a la puerta para poder garantizar esos derechos humanos indispensables.