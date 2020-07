Chimbas presentó sus conclusiones del Acuerdo San Juan

viernes, 17 de julio de 2020 08:44

Luego de varios días de trabajo y más de 500 actores de la comunidad presentes, el intendente Municipal de la Ciudad de Chimbas, Fabián Gramajo, hizo el cierre de las mesas de trabajo de su departamento, las cuales estuvieron enmarcadas en el Acuerdo San Juan planteado por el gobernador Sergio Uñac.

La sede de las reuniones fue el Salón Sur del Parque de Chimbas, donde diferentes sectores hicieron sus aportes pensando en el San Juan del futuro. Las bases fueron el compromiso, responsabilidad conjunta, diálogo, escucha, planificación y consenso; pensando siempre en el post COVID-19. Cabe destacar que dicho Acuerdo estuvo coordinado por la Concejal Daniela Rodríguez y la Dra. Natacha Garay como sub coordinadora; además de los responsables de cada Comisión y el equipo de trabajo que los acompañó.

Las reuniones se desarrollaron durante 10 días y estuvieron divididas de la siguiente manera:

• Comisión para el Desarrollo, Instituciones Intermedias y Derechos Humanos: integrada por sub comisiones: Sub comisión de Instituciones Intermedias; Sub comisión de Juventud; Sub comisión de Emergencia Civil; Sub comisión de Discapacidad y Sub comisión de Familia

• Comisión de Justicia, Seguridad y Salud

• Comisión de Educación y Cultura

• Comisión de Deporte

• Comisión de Industria, Comercio y Servicios

• Comisión de Concejo Deliberante, Partidos Políticos y Movimientos Sociales

• Mesa Inter Sectorial conformada por representantes de todos los actores de la sociedad.

En cuanto a las conclusiones se presentaron 10 puntos, destacando que además de los que se mencionan a continuación, surgieron otras acciones y propuestas, como así, se han señalado otras necesidades, las que serán trabajadas en sucesivas reuniones desde el Municipio, con todos los actores sociales e instituciones, para buscar una solución en común.

Las propuestas consensuadas son las siguientes:

1. Escuela del Trabajo: generar un espacio institucional o convencional, donde confluyan los diferentes actores sociales, entidades civiles, deportivas, sindicales, educativas, religiosas, movimientos sociales, comprometidos en la formación, capacitación e instrucción del ciudadano, para brindar herramientas educativas, oficios, labores, trabajos en sus diferentes singularidades, ampliando las modalidades técnicas en las currículas escolares, como por ejemplo electromecánica, electrometalúrgica, y aquellas que resulten necesarias, de acuerdo al perfil industrial, productivo y comercial de nuestro Departamento, lo que permitirá generar mano de obra calificada, para ser absorbida por el sector empresarial local.

2. Identificación de diferentes puntos en el ámbito del territorio del Departamento, en los que se involucre a distintas entidades intermedias, deportivas, uniones vecinales, sedes sindicales, religiosas, donde se puedan desarrollar campañas, actividades culturales, artísticas, recreativas, sanitarias, y en general se procure la descentralización de todo tipo de políticas, nacionales, provinciales y municipales, en beneficio de la comunidad, su contención y desarrollo social.

3. Ordenamiento Territorial: pensando en el Chimbas del 2030, el Chimbas del Futuro.

4. Protocolo de Emergencia: coordinar acciones de respuesta inmediata con las Fuerzas de Seguridad, Protección Civil, Bomberos Voluntarios de Chimbas, Centros de Salud, frente a siniestros, accidentes, catástrofes, nuevas o futuras pandemias, terremotos, emergencias climáticas, etc., a través de un protocolo común.

5. Dada la alta concentración de población en el Departamento, se analizarán las posibilidades de obtener la instalación de nuevas modalidades de extracción de efectivo, a fin de potenciar las actualmente existentes.

6. Seguridad: advertimos la necesidad de incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad, en particular la Policía de la Provincia, en todo el ámbito del territorio municipal, como así, de propiciar el aumento en la instalación de cámaras de seguridad en diferentes sectores y puntos geográficos, que permitan optimizar la prevención, concientización y cuidado de la comunidad, de manera permanente.

7. Conectividad: llevar adelante políticas con entidades públicas, privadas y afines, que permitan proyectar la conectividad y nuevas tecnologías en el Departamento.

8. Carta Orgánica Municipal: análisis, actualización o reforma de la misma, teniendo en cuenta que es obsoleta a los tiempos que vivimos y a las nuevas realidades, post Covid-19.

9. En cuanto a las tasas municipales, debe resaltarse que el Departamento de Chimbas es el único municipio que carece del ingreso por Tasa sobre Inmuebles, recurso naturalmente propio al poder tributario municipal, lo que nos lleva a asumir el compromiso de trabajar de modo mancomunado en el fortalecimiento de los actuales recursos municipales genuinos, para que vuelvan en obras a la comunidad, tal como la modernización del alumbrado público, la reconversión led, la eficientización de los servicios de limpieza, y las obras vinculadas a esos tributos, sin perder de vista el diálogo en un marco de austeridad; en el mismo orden de ideas, respecto de la Tasa de Industria y Comercio, a través del acuerdo y un consenso sostenido en la participación activa, junto a la Unión Industrial y comerciantes del Departamento, se han podido brindar medidas de asistencia concreta por parte del Municipio a este sector productivo durante la pandemia, con prórrogas en los vencimientos, exenciones tributarias y descuentos o quitas en los tributos devengados.

10. Los Partidos Políticos y sus Dirigentes: se comprometen a llevar estos puntos como verdaderas Políticas de Estado, para que de esta manera poder alcanzar los objetivos a corto, mediano y largo plazo, en bien de la comunidad.