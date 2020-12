Basualdo y su voto en contra del aborto legal: "deberíamos trabajar en la prevención"

martes, 29 de diciembre de 2020 20:43

El senador sanjuanino Roberto Basualdo fue uno de los oradores en el extenso e intenso debate del proyecto de legalización del aborto y justificó su voto en contra. Sus pares Rubén Uñac y Cristina López de Abarca no harían uso de la palabra.

"Considero que no es el momento y que esta ley iba a tener muchas pasiones, mucha gente que iba a venir a apoyar de una manera o de otra y estamos poniendo en riesgo a todos los que están allí en la calle. Hoy no era el momento pero tenemos que votarla. Cuando empezamos a trabajar este tema, comencé a estudiarlo, a trabajar, a invitar a muchos especialistas en el tema que opinaban de una manera y de otra. Yo tenía un pensamiento más amplio, pensaba diferente y cuando empecé a escuchar a las partes y los especialistas, me di cuenta que más que pensamiento amplio tenía desconocimiento", destacó.

Y agregó, "la verdad, no tuve una educación sexual como me hubiera gustado tener, tampoco hice nada para aprenderla ni mis padres me la dieron y peor, ni se la transmití a mis hijas y es fundamental. Y con todo esto que estamos hablando con tanta garra, el “aborto, sí”, “la ley del aborto voluntario” o no, creo que lo que tendríamos que estar hablando hoy es cómo hacemos para prevenir. Yo mismo presenté un proyecto de profilaxis, de prevención del embarazo, que sea una gran campaña publicitaria. Tendríamos que estar todos unidos, previniendo".

Y sentenció: "no se logró la unidad y creo que esta ley no nos va a llevar a nada. Creo que esta ley no nos sirve. Por eso voy a votar en contra de esta ley. Creo que no sirve; no nos viene bien".