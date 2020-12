El gobernador pasó bien la noche y "tiene ganas de ir a su casa"

lunes, 28 de diciembre de 2020 09:40

El gobernador Sergio Uñac pasó una buena noche, internado en el Hospital Rawson con coronavirus, y ya tiene ganas de ir a su casa. Así lo confirmó el vicegobernador Roberto Gattoni, quien está a cargo del Poder Ejecutivo desde este domingo.

El funcionario explicó que anoche habló por teléfono con Uñac de fútbol, del partido de Boca, y lo escuchó "tranquilo y con buen ánimo", "de buen humor". "Tiene ganas de ir a su casa pero tiene que estar por prescripción médica en observación un par de días, porque se trata del gobernador", señaló en Estación Claridad.

Gattoni se comunicó este lunes a primera hora de la mañana con la ministra de Salud, Alejandra Venerando, quien le confirmó que "está muy bien y que ha pasado una buena noche" y "con valores normales y sin fiebre". Pero no habló con Uñac porque prefiere que descanse.

Si sigue con este estado de salud, podría recibir el alta hospitalaria (pero no el alta médica) antes de la fiesta de fin de año, la cual pasaría en su casa con su familia más cercana, su mujer e hijos. Sí deberá esperar al menos 10 días para volver a tener contacto con el exterior (personas fuera del circulo íntimo).

"Creo que después del feriado del viernes, la semana que viene, el gobernador ya va a estar otra vez en sus funciones, así que es una cuestión meramente administrativa, está establecido en las normas pero es una cuestión formal", aclaró Gattoni.

Uñac le indicó al vicegobernador que no sabe cómo se contagió, dónde ni con quién. El lunes y martes de la semana pasada estuvo en Buenos Aires, en diferentes reuniones, y luego el miércoles "tuvo un día corto" porque llegó a San Juan al mediodía y a la noche tuvo la misas de Acción de Gracias.

"Él dice 'no tengo la menor idea ni en qué circunstancia, ni cómo, ni cuándo me he contagiado porque en Buenos Aires tomo todos los recaudos', de no sacarse el barbijo, de usar alochol, aclaró el vicegobernador.

Por otro lado, la familia del gobernador fue chequeada y no presentaron síntomas pero sí están todos aislados. "No hay nadie contagiado, con lo cual estamos muy tranquilos", finalizó destacando que desde el jueves el gobernador no habría tenido contacto físico con ningún funcionario pero sí vía telefónica.