En "homenaje a Mónica Coca", Tadeo Berenguer se lanzó como candidato a rector de la UNSJ

lunes, 21 de diciembre de 2020 10:54

Sentado solo en la mesa pero con una foto de fondo en el que sale abrazado a Mónica Coca, este lunes el decano de la facultad de Ingeniería, Tadeo Berenguer lanzó su candidatura a rector de la Universidad Nacional de San Juan, UNSJ. El anuncio lo hizo en una jornada muy emotiva donde se recordó a la vicerrectora fallecida hace pocas semanas tras sufrir las consecuencias del coronavirus en su salud.

"Fue algo muy grande para mi y muy difícil de evitar y decir que no. Acá estamos para decirles a toda la comunidad universitaria y al gran movimiento que generó este espacio político, que continuamos con el ímpetu que veníamos. Es un desafío muy grande el que traíamos como homenaje a Mónica y debemos llevar este espacio a la victoria", expresó Berenguer quien encabeza el grupo Vamos UNSJ.

Con voz pausada y notoriamente emocionado por lo que pasaba, el candidato confesó que aún no está definido quién lo acompañará en la fórmula y destacó que para eso aún queda tiempo. De cerca siguieron atentamente su discurso figuras conocidas del ámbito político universitario como Rodolfo Bloch y Ricardo Coca.

"Quien me acompañe en la fórmula no está decidido, hay muchas conversaciones. El momento ahora no es lanzamiento de campaña ni fórmula. Los únicos que nos lanzamos con la candidatura fuimos nosotros hace un año porque estábamos convencidos que era así. Hay que trabajar con mucho consenso y debemos escuchar", agregó.

Luego se definió como "una persona que considera que la autoridad se lleva adelante con consenso, respeto y sugerencia, no imponiendo cosas". "Soy permeable a las opiniones del grupo y más allá, en febrero, habrá quien me acompañe en la fórmula. Es fundamental la contención dentro del dolor y dar señales que esto continúa con fuerza", destacó.

Por otro lado, considero que sí deben haber elecciones en el 2021 y no dilatar más la fecha. "Nuestro espacio, en abril, propuso que los mandatos deben ser limitados porque la legitimidad de los mandatos cuanto más se extienden pierden vigencia", señaló.

En este contexto destacó que espera que en la primera sesión de marzo del 2021 se tenga una propuesta de la junta para empezar un nuevo calendario electoral.