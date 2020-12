Túnel de Agua Negra: "Chile ve lejana la concreción porque no quiere empezar la obra"

miércoles, 16 de diciembre de 2020 14:14

San Juan aguarda las gestiones de la Cancillería Argentina para obtener una respuesta formal del Gobierno chileno con respecto al proyecto del Túnel de Agua Negra, el megaproyecto binacional que está en compás de espera.

"La presidencia de Chile no ayudó en absoluto y llevó adelante medidas para que no se concrete. En 2018 todo estaba en condiciones para que se llamara a licitación, se adjudicaran las ofertas y en 2019, se comenzara con la construcción", señaló esta mañana en radio AM1020 el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino.

"El gobierno de Piñera ha dado muestras que no quiere trabajar en el proyecto. No se comprometen porque ven lejana la concreción, según versiones no oficiales. Falta mucho porque no la quieren empezar. Quieren hacer nuevos y buenos estudios, según ellos, desestimando los anteriores. Nosotros vamos por la negociación con el canciller Rafael Bielsa", destacó.

"No hubo contacto real con autoridades chilenas ya que todo se hace a través de Cancillería. Vamos a pedir es una reunión de la EBITAN, también a través de esa institución porque tiene más peso. La verdad, estamos decepcionados. Somos socios con Chile y a un socio no se le hace eso; se han llamado a total silencio", remarcó.