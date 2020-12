Francisco Guevara: "me quedo tranquilo y me siento contento de haber acompañado este proyecto de ley"

viernes, 11 de diciembre de 2020 07:56

El legislador del oficialismo, Francisco Guevara, votó a favor de la legalización del aborto y tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley, pidió respeto por su postura a todos los sanjuaninos.

El diputado, que asumió hace un año en la banca que dejó libre Daniela Castro, consideró que "la ley viene a darle dignidad a la persona que no tiene dinero" para abortar.

"Soy de una generación, que lo dije en mis fundamentos. Soy de una generación que no tuvo educación sexual. Esos jóvenes, mujeres jóvenes aprendió de sexo en la calle con amigos. Por ahí en la casa se hablaba de sexo a medias y de aborto no se hablaba", comenzó expresando el legislador en AM1020.

Luego señaló que entendió "que a partir de la cifra de embarazo no deseado muy alto y que es una problemática de Salud Pública que sí existe, el proyecto de ley nos va a permitir como Estado tener los números reales de la problemática".

"Con ley o sin ley el problema existe. La ley viene a darle dignidad a la persona que no tiene dinero para abortar (...) me paro en la vereda de justicia social para que todos tengan las mismas posibilidades", agregó.

Finalmente pidió "respeto, tolerancia" a los sanjuaninos por el voto que emitió. "Cada legislador tomó su decisión y dio su fundamentación. Me quedo tranquilo y me siento contento de haber acompañado este proyecto de ley. Es algo que siento que yo me debía y le debía a mi provincia", finalizó destacando que "hay que trabajar mucho en la reglamentación del proyecto".