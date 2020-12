Walberto Allende: "el 80% de los sanjuaninos rechaza el aborto"

jueves, 10 de diciembre de 2020 20:11

En un encendido discurso, el diputado nacional sanjuanino por el Frente de Todos, Walberto Allende argumentó su oposición a la legalización del aborto y aseguró que la mayoría de los sanjuaninos está en contra, en base a un sondeo que citó.

"Este proyecto abre la puerta al aborto libre. He seguido las exposiciones de invitados especialistas y argumentaron el rechazo y apoyo al proyecto. He advertido que quienes apoyan el proyecto tienen un fuerte sesgo de ignorar la ciencia y también el derecho pero sobre todo que la población, en su gran mayoría, también advirtió que detrás de la insistencia de esta nueva presentación hay argumentos poco convincentes", inició su exposición el legislador.

"El proyecto no refleja la madurez necesaria, muy por el contrario, no se tuvieron en cuenta los argumentos de rechazo. La nuestra se empeña en ser una democracia cada vez más debilitada. La gran mayoría no ve en una ley abortista las soluciones que espera para la salud pública. Más del 95% de las muertes maternas no se deben al aborto sino a otras causas como la desnutrición, enfermedades no tratadas, agresiones, y suicidios, problemas de pobreza, entre otros", manifestó.

Allende afirmó que "rechazo este proyecto así como lo hice con el anterior. Desconoce la ciencia y el derecho. Hoy confirmo mi convicción que el ser concebido debe ser protegido y tutelado. No estoy de acuerdo con el descarte de los seres humanos. Un embrión es un ser humano. El proyecto en tratamiento, atrasa".

"No es un fenómeno como dijo el ministro Ginés González García. Me niego por razones políticas y humanas a aprobar una ley que destila el patrón del pensamiento único, de un Estado totalitario. Quiero ser consecuente con quienes viven en San Juan. Todas las consultoras de opinión han coincidido con un dato objetivo: más del 80% de los sanjuaninos rechaza el aborto como una solución a un problema", señaló.

Y sentenció: "creo que las expresiones del ministro Ginés estuvieron totalmente fuera de lugar y después tuvo otras expresiones con quienes venimos del Peronismo. Dijo: "tipos que dicen que son Peronistas pero no hacen lo que tienen que hacer". Yo estoy votando mirando a mi provincia. En el día de hoy, el Peronismo en San Juan cumple 17 años de gobierno y el gobernador, Sergio Uñac cumple 1 año de reelección. El Peronismo algo habrá hecho en San Juan para recibir el apoyo mayoritario".