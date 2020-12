Orrego en Diputados: "deberíamos legislar para hacer viables las 2 vidas y no para eliminar una de ellas"

jueves, 10 de diciembre de 2020 17:14

El diputado nacional por San Juan, Marcelo Orrego sentó su posición en contra de la legalización del aborto en nuestro país en el intenso debate en el recinto del Congreso y destacó que el tratamiento del tema es inoportuno en este momento de pandemia. Además destacó que los programas de Salud hacia la mujer, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, no han tenido el resultado esperado y llamó a revisarlos.

"Resulta lamentable que en medio de una pandemia, donde el mundo se une porque la muerte acecha sobre todo a los más vulnerables; donde los profesionales de la salud se unen para salvar vidas, que el Poder Ejecutivo Nacional haya enviado este proyecto al Congreso como prioridad, la verdad Presidente, preocupa porque divide aún más a los argentinos", comenzó su argumentación.

"Hoy, no estamos tratando solamente los derechos de la mujer. Eso no está en discusión ni en debate. En este recinto hemos apoyado con fuerza de ley los derechos de la mujer. Lo que estamos tratando hoy es el derecho a las dos vidas: a la vida de la madre y a la vida del niño por nacer. Deberíamos estar legislando para hacer viables las dos vidas, no como hacemos para eliminar una de ellas. Siento que este proyecto de ninguna manera siembra esperanza en la vida. Muy por el contrario, lo que hace es facilitar la muerte", manifestó Orrego, presente en el recinto.

"He escuchado en los plenarios y en lo particular que muchos que apoyan el aborto invocan a la pobreza y a unas situaciones extremas como causales. Pero quiero hacer hincapié en algo que para mí es fundamental, que tiene que ver con la verdadera educación sexual y también con el cambio en la cultura de algunas familias argentinas", continuó.

Orrego se refirió a la situación de los embarazos adolescentes que "son el 15% de los 700 mil nacimientos que existen en Argentina y muchos de ellos son no deseados. El ministro de Salud en el plenario decía que contamos con 11 métodos anticonceptivos en este programa médico obligatorio, con una inversión importante de dinero y no ha dado resultados felices. Es algo que hay que revisar".

Y destacó: "no soy ajeno al dolor que sufren muchas mujeres que creen que, en momentos de desesperación, el aborto es la única salida. Yo opino que ese no es el camino y resalto la enorme e histórica incapacidad que tiene el Estado. Los gobiernos no han podido generar políticas activas para contener a las mujeres en momentos difíciles. Estos programas deberían haber respetado a la mujer y el valor de la vida".

En cuanto al aspecto jurídico, Orrego explicó que "está claro que nuestra Constitución tutela la vida y hoy 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, estamos tratando el aborto cuando el primer derecho humano que hay es el derecho a la vida. La verdadera intención que tiene este proyecto se encuentra en los artículos del 13 al 17. Son los que modifican los artículos del 85 al 88 del Código Penal. Se amplía el derecho al aborto; tal es así que incluso regula y penaliza más la objeción de conciencia que las causales del aborto. Entonces, el aborto será un derecho absoluto. Este proyecto no es viable".

Y finalizó destacando que "las leyes expresan valores a realizarse y se transmiten de generación en generación. Me pregunto: ¿qué concepto de respeto a la vida le queremos dejar a nuestra juventud? El aborto es un tema serio; un tema doloroso y va a ser un antes y un después en nuestra cultura. Yo estoy acá para defender las dos vidas; no como dijo el ministro Ginés González García que tenemos la vida de una mujer y lo otro es un fenómeno".