Gobierno ofreció un bono para el personal de la Salud y se pasó a un cuarto intermedio

viernes, 13 de noviembre de 2020 14:31

Un bono de 25% del sueldo básico pagado de manera remunerativa pero no bonificable. Eso es lo que ofreció el Gobierno de San Juan al Sindicato Médico en la reunión conciliatoria que mantuvieron este viernes en la mañana ambos sectores en la Subsecretaría de Trabajo. El monto sería depositado desde noviembre de este año hasta octubre del 2021 pero fue rechazado por el gremio.

Según explicó el secretario de Coordinación Administrativa Financiera de Salud Pública, Guillermo Benelbaz, "hay una serie de planteamientos que han sido respondidos en su gran mayoría".

"El Sindicato Médico en algunos planteamientos no está de acuerdo o lo ve insuficiente. El gobierno ofreció un adicional que se calcula sobre el básico no remunerativo y no bonificiable para el personal que trabaje con la pandemia", explicó el funcionario en Telesol Noticias y agregó: "uno tiene que seguir conversando, las puertas del ministerio están abiertas y ésta sería las última propuesta".

Por su parte, Daniel Sanna, encargado del gremio, mostró su rechazo a la propuesta e indicó que "algunas se nos habían prometido en febrero o marzo como recategorización de médicos, la bonificación" y ya pasaron varios meses "sin mejoras salariales".

"Son 10 meses sin aumento. Se ofreció una especie de bonificación no bonificable, que no va al básico, es una suma fija que estaría en 5 mil o 6 mil pesos que no estamos de acuerdo. Cualquier incremento debe ser incorporada al sueldo básico", agregó.

Este viernes terminó la primera conciliación obligatoria y se continuará el viernes que viene a las 9.30 horas. Si no se alcanza un acuerdo, el Sindicato amenaza con un paro y movilización para el 3 de diciembre.