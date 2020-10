Uñac sobre el DNU en San Juan: "continúa todo como veníamos haciendo pero con más controles"

martes, 13 de octubre de 2020 10:34

El gobernador Sergio Uñac destacó que San Juan adhirió al Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU, que marcó el Gobierno Nacional con respecto a las medidas de prevención del coronavirus. El mismo establece no volver a Fase 1 pero sí intensificar los controles sobre la aplicación de los protocolos y cuidados en Rawson y Capital.

"Hemos hecho adhesión con excepciones. Continuarán las actividades económicas, como veníamos a la fecha. Solo los intendentes de Rawson y Capital tendrán reuniones con el Comité COVID-19 para extremar los controles", señaló el mandatario provincial.

Luego explicó que "continúan las actividades hasta viernes o sábado" y se pide "mucho respecto al distanciamiento, lavado de manos, barbijo y las autoridades van a ir viendo que se cumplan los protocolos de acuerdo a la actividad".

También aclaró que "en los considerando está Caucete pero no en la parte resolutiva". Y la actividad y dinámica que se viene trayendo en toda la provincia no se verá alterada con esta adhesión al DNU sino que se continuará "como hemos venido haciendo", se van "a pedir mayor respeto a los protocolos".

"Hemos cuidado la salud sin descuidar la economía, ha sido un camino bastante aceptable. De 210 días de cuarentena, hemos tenido casi 160 días con actividad económica total. Tenemos bajo nivel de contagio en comparación a otras provincias. Además las actividades económicas se han mantenido, con tranquilidad y sin comparaciones, sin mirar lo que le pasa a los demás", explicó Uñac.

Finalmente no descartó que en alguna ocasión, a futuro, se pueda volver a retroceder en alguna fase, todo dependerá del status sanitario de San Juan. "No estamos analizándolo ahora, pero mirar muy hacia adelante es como no respetar el escenario variable. Hoy no lo estamos analizando", finalizó.