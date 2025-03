Mujer baleada en la cara en San Martín: se determinó quién disparó el arma

jueves, 6 de marzo de 2025 13:22

Una pericia clave plantería un giro en la investigación de un presunto intento de femicidio contra una policía, este martes al mediodía. El hecho ocurrió en su vivienda en el B° Caravallo y la mujer, de apellido Videla, sufrió una herida de bala en la cara y fue hallada en la puerta de la vivienda. Su pareja y papá de sus dos hijos menores de edad así como su cuñada están detenidos y su situación podría cambiar.

El fiscal de UFI CAVIG, Eduardo Martínez expresó en Radio Colón que hoy estuvo reunido con testigos para no cerrarse a posibilidades de hipótesis. "Intentamos hasta psicológicamente mantener un poco las líneas abiertas para no cerrar ninguna hasta el último minuto y para no cercenar pruebas. Pero la línea más fuerte sería la de que ella misma habría manipulado el arma, no solamente por la posición, sino por los rastros químicos en los cuerpos de la persona. Hablamos de los rastros de pólvora, en los cuerpos y en la ropa".

Señaló, en ese contexto, que "me queda tomar declaración testimonial a dos personas que me parece que son clave. Las tengo en el legajo, porque hablaron con la policía pero me interesaría hablar con ellos personalmente. Son dos vecinos de enfrente que fueron testigos casi oculares. Lo que está acreditado es que hubo una discusión y un disparo con el arma reglamentaria. Lo que nos queda a dilucidar es si el hombre y la hermana del hombre, que son los detenidos, han estado en ese instante exacto, o el disparo fue 10 segundos después que se fueron. Ese es el lapso temporal que tenemos que tratar de determinar para saber la mecánica de todo lo ocurrido".

Recordó que "el disparo ha sido por debajo de las mandíbulas, ha salido por arriba, entre los ojos y por arriba de la nariz. El disparo ha impactado en el techo, y el arma en principio estaría empuñada por la chica. El casquillo vacío saltó y quedó en su ropa interior; es decir que saltó hacia adentro".

Martínez afirmó que "en principio, no tienen rastro de sangre en la ropa, ni en el cuerpo de ninguno de los dos detenidos. Ella (la mujer policía) sí tiene rastro de pólvora en la mano izquierda y plomo, es bastante determinante en eso. Él, que trabaja en el cementerio, tiene rastros de químicos, que quedan por determinar qué son, pero no tiene plomo

El fiscal va a tomar las declaraciones claves esta tarde, en San Martín, y de ello dependerá si los detenidos recuperarán la libertad o no. Para ello, habrá audiencia judicial este viernes. "Debemos determinar si puede haber algún hostigamiento, algún otro tipo de violencia, un hostigamiento al suicidio. Sí hubo, segundos antes, una trifulca previa", dijo.