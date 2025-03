"Salió a trabajar y no volvió": a casi un mes de la muerte de Nicolás Jofré, su familia hizo un fuerte pedido

martes, 4 de marzo de 2025 17:17

El pasado sábado 8 de febrero, un violento choque ocurrido en la intersección de las calles Rodríguez y Recuerdo de Provincia, en el departamento de Chimbas, dejó como saldo un motociclista gravemente herido. El conductor de la motocicleta, Humberto Nicolás Jofré, de 33 años, sufrió fuertes lesiones que, lamentablemente, le costaron la vida tres días después.

El siniestro se produjo cuando un Renault 12, conducido por Silva, de 59 años, impactó violentamente contra una motocicleta Motomel 125 cc, en la que viajaba Jofré. Tras el fuerte impacto, el motociclista presentó una fractura expuesta en el fémur derecho, una fractura de pelvis y varios politraumatismos en su cuerpo.

A pesar de los esfuerzos médicos por estabilizar su estado, el hombre no resistió las graves heridas y falleció el martes 11 de febrero en el hospital.

A casi un mes de este trágico hecho, este martes, la familia se unirá en un pedido de justicia en las cercanías del Centro Cívico. Jazmín Herrera, hermana de Nicolás, indicó a Diario La Provincia SJ: "Nunca pensamos que íbamos a pasar por esta situación. Ahora estamos luchando con los pocos años que podrían darle a este hombre (el conductor del auto). Estos últimos días, sin Nico, aún creemos que va a regresar, que solo fue a un viaje y que va a volver. Todavía no podemos aceptar que él murió, que lo asesinaron de esa forma tan terrible."

Luego, agregó: "Este hombre, llamado Antonio Silva, salió borracho, no le importó nada y asesinó a un hombre que tenía una familia: una hija de 7 meses, su mujer. Tenía muchas cosas, estaba trabajando mucho para darle todo a sus hijos. Este hombre le arrebató todo, y para la justicia, él no tuvo la culpa. Este hombre salió borracho y mató. Esto se podría haber evitado de mil maneras, pero no lo comprenden. Mi hermano falleció, le arrebataron la vida, y él sigue en su casa como si nada. No le importó que arrebató una vida; claramente, fue su culpa." Y agregó: "No sé cuánto tiempo mi hermano estuvo tirado; hasta le robaron. Es muy difícil ir cada día a llevarle flores al cementerio y tener que verlo allí."

Por otro lado, destacó: "No comprendo cómo tenemos que ir a ver a mi hermano al cementerio. Le destrozaron el cuerpo de tal manera que no pudimos vestirlo debido a la magnitud de las heridas. No me parece justo; ya será un mes que él no está, y parece como si hubiera sido ayer. Él salió a trabajar y no volvió." Y agregó: "No ponen en una balanza lo que vive la familia del fallecido. Nosotros nos quedamos sin él, nos arrebataron algo muy importante en nuestra familia. Este hombre sigue conduciendo, sigue como si nada. Mi hermano perdió la vida, y esto pasa todo el tiempo. Hay un montón de locos al volante, y la mayoría está libre. Mi hermano no será un caso más."