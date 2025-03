Marcha de los jubilados: el operativo de seguridad en San Juan tendrá 200 policías

miércoles, 19 de marzo de 2025 09:41

Al igual que a nivel nacional, este miércoles a la tarde está convocada la "Marcha de los Jubilados" en la plaza 25 de Mayo y participarán desde sindicatos, organizaciones sociales a "barras" de clubes de fútbol locales. La manifestación, que es histórica en Buenos Aires y que tuvo desmanes y desbordes la semana pasada, tendrá un fuerte operativo de seguridad para garantizar el orden.

El comisario Fabián Correa, jefe del D-3, expresó en radio Estación Claridad que "tuvimos una reunión con jefe y subjefe de Policía, se diseñó el operativo en la tarde y lo diagrama el D-3 aunque participa toda la policía de San Juan, sin descuidar la prevención. Estarán afectados varias unidades policiales y direcciones, en un promedio de 200 efectivos y van desde Tránsito a grupos de contención. Para esta manifestación, nos guiamos por lo que vimos hace una semana atrás en Buenos Aires".

Agregó que se preparan para distintos escenarios y situaciones. "Pido a jefes de operativos y de sectores que utilicemos mucho el criterio; no queremos policía violenta ni dar respuestas "con el diario del lunes". En las manifestaciones que hemos tenido, trabajamos para resguardar a los manifestantes y a la gente que no tiene que ver con el reclamo y debe pasar por la zona afectada. Estamos para resguardar y cuidar el orden. Armamos operativos para cuidar al que o tiene que ver y para quienes hagan cortes, puedan manifestarse y evitar males mayores".

Sobre la presencia de barras de clubes de fútbol, destacó que "sabemos que hubo convocatoria a que participen. En forma permanente tenemos contacto con D2 y de los clubes sanjuaninos, a los referentes los conozco a todos y colaboran conmigo en los operativos, dialogamos y pedimos el orden. Estamos dialogando con ellos porque se sumarán hinchas de equipos de fútbol; eso sí lo sabemos".

Correa expresó que en la marcha "no voy a permitir disturbios y se le comunicarán las situaciones a la jefatura y ellos lo harán al secretario de Seguridad. Llegado el caso, ellos decidirán. No vamos a permitir que esto pase a mayores: habrá cámaras y efectivos de civil infiltrados en la marcha que nos informarán. No permitiremos que haya desmanes y daños".