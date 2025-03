"Sólo quiero que esté conmigo": el dolor de la abuela de Alito, el sanjuanino que sufrió una brutal golpiza

martes, 18 de marzo de 2025 09:11

La brutal agresión a Alexander "Alito" Ramírez, reconocido patinador que representó a San Juan en competencias, conmovió a la provincia. Recibió una trompada de otro joven, de apellido Poblete, en una discusión tras salir de un boliche y avanza en su recuperación en el Hospital Rawson. Sus abuelos, con quienes vive, están enfocados en su salud y señalaron que es su papá quien encaró la denuncia por el hecho. Este martes, habrá audiencia de control de detención en Tribunales.

En diálogo con radio La Mil20, Patricia Noroña, abuela de Alito, señaló que "le hicieron una nueva tomografía y nos dieron el parte médico. Le sacaron el drenaje que tenía en la cabeza y lo han pasado, a la tarde de ayer (lunes), a neurocirugía. Gracias a Dios va evolucionando muy bien. Ayer, estuve un rato con el y mi marido, todo el día. Nosotros, tratamos de evitar el tema y nos enfocamos en su salud y que se recuperara. No conozco al agresor más que por fotos".

Sobre el hecho, Patricia expresó que conoce lo que le contaron sus amigos. "Él intervino porque agredían verbalmente a un amigo. Según ellos, de una sola trompada que le dieron cayó y el hombre le dio patadas. Los amigos lo cubrieron y por eso, no lo hirieron más. Se me vino el mundo encima, cuando me enteré. Lo que sé es que los mismos amigos llamaron a la ambulancia. Había un patrullero que se paró y le tomaron los datos del agresor y como el hombre dijo que era hijo de un policía, borraron los datos y lo dejaron libre. Todo esto en versión de sus amigos. Sé que, al otro día, lo encontraron".

La abuela de Alito expresó que es la primera vez que les pasa algo así ya que el deportista es una persona tranquila. "Es un niño muy bueno y jamás tuvo un problema con nadie. Nunca peleó ni sabía pelear . Es muy bueno y todos los que lo conocen; lo quieren. Se da con todos. Cuando él llegaba a casa, avisaba. Me dice “mami” porque lo cuido y está conmigo desde chico. Su mamá vive en Neuquén y es muy apegado a nosotros. Nos enfocamos en él y quien hizo la denuncia es el padre", detalló.

Señaló que han recibido apoyo y también, ayuda ya que ella y su esposo son trabajadores independientes. "Evoluciona bien y esperamos que no le queden secuelas en la cabeza. Mi esposo le inculcó el deporte, lo acompañamos y agradezco a gente de Mar del Plata, Jujuy y Neuquén que me han preguntado por él. Han hecho una colecta para ayudarnos porque vendemos empanadas y semitas y por estar en el Hospital, no hemos trabajado. Con saber que mi nieto va a estar bien, eso es suficiente. Hemos llorado mucho y sólo queremos el regalo de Dios que esté conmigo y estar con él".