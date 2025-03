Robo de dólares y oro a un jubilado en Rivadavia: se complica la posibilidad de encontrar a la "viuda negra"

lunes, 17 de marzo de 2025 16:36

Este fin de semana, hombre de 79 años pasó el peor momento de su vida. Invitó a su casa a una mujer que conoció hace un mes y ella le robó todos sus ahorros. El hecho ocurrió en el barrio Smata, en Rivadavia y todavía no se ha podido identificar a la presunta ladrona.

El fiscal Juan Manuel Gálvez, de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Delitos contra la Propiedad informó que la presunta autora no puede ser identificada porque los datos que el hombre aportó son incorrectos.

De acuerdo al primer testimonio dado por el denunciante, él empezó a salir, hace más o menos un mes, con una chica de unos 37 años de edad. Ambos habrían tenido una relación de pareja y él la invitó a su casa el sábado pasado. Luego, él se durmió y cuando despertó se encontró con el escenario del faltante de sus pertenencias.

"Creemos de que no lo ha drogado ni lo ha dormido sino que él se va a dormir voluntariamente y en esa ocasión aprovechó", señaló el fiscal en rueda de prensa e indicó que la mujer le sustrajo dos relojes de oro, cuatro mil dólares y un millón de pesos en efectivo.

La complicación llegó después. Es que el nombre que supuestamente tiene la presunta ladrona no existe, es ficticio, y el número de su celular tampoco pertenece a un abonado en servicio.

"Estamos en averiguaciones de quién podría ser la persona y su domicilio. Estamos rastreando un celular para ver si podemos dar con el paradero de esta mujer" agregó. Además se están analizando las cámaras de seguridad para poder identificar alguna imagen de ella. Para ello se están revisando los domos de las cámaras del CISEM.

"Lo que pasa es que no tenemos ninguna foto de ella. No sabemos bien quién sería la persona que ha realizado este hecho. Él no nos pudo dar un domicilio cierto sino unas calles aproximadas. Estamos investigando ese domicilio", finalizó el fiscal.