Feroz golpiza al patinador en Capital: el joven sigue en Terapia Intensiva

lunes, 17 de marzo de 2025 15:14

Este fin de semana, un hecho de extrema violencia tuvo como víctima a un joven de 19 años, Alexander “Alito” Ramírez, que terminó internado en Terapia Intensiva. A más de 48 horas del hecho, que se dio en Plaza España en Capital, el joven que es patinador de un club local, sigue en estado delicado y desde la Justicia esperan su evolución.

El presunto agresor, un joven de 23 años de edad de apellido Poblete, reconocido RRPP de un boliche, se encuentra detenido y por el hecho desde la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, analizan si este último tiene conocimientos en artes marciales por la contundencia que dio en sus golpes.

El fiscal Francisco Nicolía explicó que de acuerdo a la reconstrucción del hecho, el detenido le habría dado "un golpe de puño con tal violencia que lo deja tirado en el piso inconsciente". Como consecuencia Alexander Ramirez, sufrió una fractura de cráneo con hundimiento de cráneo. Luego de ello fue trasladado por ambulancia al hospital Rawson donde fue intervenido quirúrgicamente.

"Hasta anoche que me hice presente en el hospital y hablé con uno de los médicos terapistas, se encontraba en terapia intensiva. No puedo decirle que está fuera de peligro porque son fundamentales las 48 horas y 72 horas. En el día de la fecha se le iba a hacer una tomografía para ver cómo evolucionó", explicó en rueda de prensa el fiscal.

El agresor no tendría antecedentes, sin embargo los testimonios recabados darían cuenta que ésta no fue la primera vez que el detenido habría protagonizado un hecho como éste. "Sería una persona violenta y aparentemente no sería un hecho aislado éste", indicó el fiscal subrayando: "estamos tras la búsqueda de información sobre si no tenía conocimiento de artes marciales".

Al día de la fecha, la carátula de la causa es lesiones graves u se verá "cómo va evolucionando" Alexander. "La pelea, la discusión era entre ellos dos, cada uno estaba con su grupo de amigos, aparentemente se conocían y había alrededor de 15 o 20 personas en el lugar, eran chicos que estaban ahí, o sea después de la salida de un boliche", finalizó aclarando que "únicamente intervino la persona que está detenida".

En el lugar habían varias cámaras del CISEM, cuyo registro ahora está siendo estudiado.