Fuerte choque en La Bebida: una embarazada fue trasladada al hospital

jueves, 6 de febrero de 2025 20:51

Un fuerte choque entre un auto y una moto ocurrió esta tarde en el B° Laguna, localidad de la Bebida en Rivadavia. Por el hecho una embarazada debió ser trasladada al Hospital Rawson.

De acuerdo al informe judicial, William Bustos manejaba un Renault Logan y Cintia Maya viajaba como acompañante. Mientras que Alexis Villarroel se conducía en una moto marca Motomel 110 cc.



Aparentemente Villarroel circulaba por calle Proyectada de sur a norte y Bustos por calle Proyectada de oeste a este cuando se produjo el siniestro, informaron.



"En el lugar se hizo presente una ambulancia donde personal de salud revisó al Villarroel y no dispuso traslado del mismo por entender que no presentaba lesiones de gravedad. Asimismo se aclara que Maya cursa el séptimo mes de un embarazo de riesgo, y por el estrés del suceso fue trasladada en movilidad particular al hospital Rawson para ser valorada por profesionales de la salud", indicaron en el reporte.