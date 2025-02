Tragedia en canal Céspedes: el "juego del gato y el ratón" con los bañistas y la contaminación que preocupa

martes, 4 de febrero de 2025 11:15

La muerte por ahogamiento de Leonel Brizuela (8) en el canal Céspedes conmovió a los sanjuaninos y movilizó la preocupación por la costumbre de bañarse en los canales. Ante un verano agobiante en la provincia, desde el gobierno sanjuanino insistieron en la prohibición de usar los cauces como natatorios y Bomberos expuso las conductas de la población que aumentan los peligros.

El jefe de Bomberos, Dante Avellá expresó en radio AM1020 que "es un tema preocupante. Sabemos que la idiosincrasia del pueblo sanjuanino siempre nos llevó a los canales, en épocas de verano, pero se trata de una herramienta de trabajo de Hidráulica para los productores agrícolas. No es un lugar de disfrute, de acampe, ni nada que se le parezca. En ese sentido, no tiene ninguna medida de seguridad para el ser humano y siempre se insiste en que los canales son peligrosos, ya sea chico o grande; no importa el tamaño. No están adecuados para que una persona ingrese a bañarse".

Precisó que para ellos están las piletas de campings, la habilitación de balnearios en el río de calle Las Moras y en el dique Punta Negra "que son gratis, hay guardavidas y personal de Náutica y Bomberos y policías. Son lugares seguros", dijo.

Y advirtió que muchas veces son niños y adolescentes, quienes se bañan en canales y desoyen las advertencias policiales. "Muchas veces, los chicos en su picardía, ven el patrullero y se esconden. Pasó el patrullero y se vuelven a sumergir. O logran que salgan del agua, se va el patrullero y al ratito, vuelven. Y regresa ahí el patrullero porque se recibieron llamados. Parece el "juego del gato y el ratón"; es irónico, pero es así. Y son menores, entonces uno acude a los padres o a los mayores a cargo, que sean responsables en ese sentido y lo eviten", manifestó.

Avellá destacó que "una mala caída o resbalarse porque las paredes de los canales, que son inclinadas y resbalosas, hacen que se pierda la estabilidad y se golpeen en la cabeza. Y, ¿si justo no hay nadie y el agua se lo lleva? ¿Y va a parar adónde? A un sifón, donde ahí sí hay profundidad y es más factible ahogarse".

Aguas contaminadas

El jefe de Bomberos expresó que "hay una falta de empatía de mucha gente que arroja de todo. Las cosas que hemos encontrado en el sifón en el que estuvimos buscando a Leonel son indescriptibles. Uno dice: ¿cómo puede la gente tirar tantas cosas?. Había cuadros de bicicleta, hasta cuadro de moto, ruedas de camión, camioneta y de auto, maderas, plástico y bolsas llenas con pañales usados".

Precisó que "hay lugares donde creo que el camión basurero de la municipalidad tiene poco trabajo. Esto es porque tienen el canal cerca y revolean la bolsa. Lisa y llanamente es así, porque cuando el canal no ha tenido agua e Hidráulica fue a limpiar se ha encontrado con la bolsa del residuos domiciliarios completa"

Sentenció que "aparte del peligro de bañarse en un canal, el agua está contaminada. En estos sifones que hemos estado desagotando entre el domingo y el lunes, había animales muertos, entonces no se sabe si es un canal o si es la cloaca. ¿Si uno traga agua, qué le puede pasar? Hay que insistir en que no se pueden bañar en los canales".