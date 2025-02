Caso Amarfil: la defensa de Luciana Bustos confía en demostrar su inocencia en el juicio

miércoles, 26 de febrero de 2025 10:46

Este martes, se concretó la audiencia de control de acusación y presentación de pruebas en el caso del homicidio del profesor de Educación Física, José Marcelo Amarfil (46). En ello, se decidió ir a juicio para determinar las responsabilidades de la docente e investigadora del CONICET, Luciana Bustos (33) y su defensa consideró que es el proceso más adecuado, para no dilatar los tiempos.

Vale destacar que la fiscalía pidió la elevación a juicio en el que buscarán que se la condene a perpetua por "Homicidio doloso doblemente agravado por el vínculo y por mediar alevosía".

"No hay homicidio sino legítima defensa; Luciana defendió su vida. Además, en este proceso e inicio de juicio hay un fallecido y una víctima que es Luciana Bustos. Se va a demostrar que es inocente en el juicio y fue víctima de violación. El planteo de nulidad que hicimos se centra en la noche del hecho. Luciana fue notificada de la detención y trasladada a una comisaría. El MPF siguió su procedimiento y pericias, hasta levantamiento del cuerpo, sin presencia de la imputada y/o su defensa y se violaron sus derechos", explicó el el abogado de Bustos, Roly Olivera en radio Estación Claridad. El letrado lleva la defensa junto con Fabiana Salinas y Marcelo Sandez Luján.

En ello, anticipó que no insistirían en la nulidad del proceso porque los tiempos de detención de la profesora podrían extenderse. "Es una decisión no tomada; lo evaluamos lo defensores. Esto es porque está para sorteo de tribunal de juicio. No obstante, lo evaluaremos como estrategia procesal. Si se avanza se iría aTtribunal de impugnación, en primer lugar pero hay que considerar que se alargaría el tiempo de detención de Luciana. En ello, en principio, resolveríamos ir a juicio. Tenemos medios de prueba que nos asisten para demostrar su inocencia".

Este martes, la jueza de Garantías Celia Maldonado de Álvarez determinó una extensión de la prisión preventiva para Luciana Bustos por 3 meses más.

A partir de esa audiencia de control de acusación y presentación de pruebas se realizará la apertura de juicio teniendo en cuenta las eventuales objeciones. La jueza Celia Maldonado se desprenderá de la causa y la Oficina Judicial por sorteo determinará el tribunal que va a intervenir en el juicio que fijará la audiencia de debate y el juicio propiamente dicho. El mismo se establecerá de acuerdo a la agenda de la oficina judicial y los jueces.

El caso

Fiscalía ha señalado a Bustos como la autora material del crimen, ya que se le atribuye haberle cortado la garganta a Amarfil, quien fue encontrado sin vida junto a su vehículo en las Chacritas el pasado 27 de diciembre de 2023.

En este caso, también se peritaron los teléfonos celulares, fiscalía solicitó agravar la calificación, ya que mensajes de texto revelarían un vínculo sentimental entre ambos. También encontraron restos de fluidos que indicarían que hubo una relación sexual por lo que la acusada fue sometida a un examen de embarazo, el cual dio negativo.

La teoría que sostiene la fiscalía es que Bustos habría aprovechado la situación de indefensión de Amarfil, quien habría tenido los ojos vendados y las manos atadas en el contexto de un juego de intimidad que mantenían. Desde la defensa, se argumentó que el análisis de mensajes y chats no constituye prueba suficiente de una relación amorosa.