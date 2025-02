La defensa de Franco Alaniz buscará ser querellante y pedirá la reconstrucción del hecho

viernes, 21 de febrero de 2025 09:23

"No la ha agredido a la denunciante. Estamos frente a una denuncia que no es verdadera, no es sincera la denunciante". Con esas palabras, Gustavo Sánchez, abogado de Franco Alaniz, aseguró que el hijo de Patricia Quiroga es inocente en la causa que se lo investiga por presunta agresión a una joven. Alanis, que es policía, se sentará ante el juez el próximo 27 de febrero.

"Eso va a quedar probado en el devenir del proceso, según las pruebas que nosotros estamos comenzando a evaluar. Estamos trabajando en ese sentido. Él presenta lesiones que sufrió por parte de algunas de las personas que ha logrado individualizar. El padre de esa misma niña es uno de los denunciados", explicó el abogado en radio Estación Claridad.

El padre de la joven es quien atendía el carro panchero en el Predio Costanera, donde ocurrió la pelea, y sobre él cae la denuncia por agresión hacia la figura de Alaniz. Además hay una denuncia por robo, ya que aseguró que en esa gresca se llevaron su celular y billetera.

"El hecho ocurrió en la madrugada del día domingo, estamos hablando del día 16 de febrero de este año. Por lo tanto, el día martes fuimos a una audiencia donde pudimos hablar con el juez de fragancia, al igual que con el fiscal, buscando como siempre vías alternativas de solución de este conflicto. Nos pareció bien, o una vía positiva en cuanto a evitar el enfrentamiento que ocasiona un juicio penal. No obstante, la denunciante no quiso aceptarlo", señaló Sánchez.

Según el abogado, "se trata de denuncias cruzadas" y su defendido es "un buen policía de la provincia de San Juan, del cuerpo de seguridad". Luego aclaró que "él había denunciado justamente lesiones" porque "fue víctima de numerosas lesiones en el Predio Costanero", e incluso víctima de robo. "Entonces la idea era arreglar los dos conflictos, no se pudo arribar, y por lo tanto el pasado día miércoles se hizo la audiencia de presentación allí en Fragancia, y se ofreció la prueba, y se dispuso la inmediata libertad del señor Alaniz", explicó.

"Está en su casa, con su familia y demás, y a nivel policial se le ha dispuesto la suspensión preventiva, cuestión que se le va a pedir ahora a las autoridades que lo reintegren al juicio, puesto que es el lugar que tiene que estar, claro que tiene todas las garantías constitucionales del principio de inocencia y de la defensa en juicio. Él quiere que se haga el juicio para demostrar toda su verdad, y para eso se ha ofrecido pruebas en el proceso penal", apuntó.

El día de la gresca, él estaba en franco de servicio, es decir no estaba trabajando como policía. Por eso había salido con amigos. No se confirmó ni descartó que haya ingerido alguna bebida alcohólica y por ello se está esperando el resultado de la prueba de dosaje.

"Hay mucha gente, incluso el mismo fiscal nos ha presentado a nosotros listados de testigos que creemos que van a ayudar en ese sentido, que ha podido investigar la policía desde ese momento que llegó al lugar que fue la comisaría 17, y también ayudante fiscal, y algunos otros testigos que en el lugar. Se están buscando también cámaras, tanto de CISEM como de algún vecino o persona que haya filmado la situación. Incluso hemos pedido nosotros la reconstrucción del hecho y una inspección ocular, con la presencia del juez y del fiscal, a los efectos de poderse acreditar la veracidad de la denuncia", adelantó subrayando que "a veces en ciertos lugares se sabe que son policías y el policía es atacado. Generalmente no es querido en los ambientes donde pueden haber personas relacionadas con el delito. Creemos que ésa es la causa, que lo han atacado por ser policía".

Finalmente el abogado subrayó que uno de los agresores tiene antecedentes policiales. La idea este viernes es presentarse como querellante en la causa "donde él fue víctima de todas las agresiones". "Vamos a pedir entonces que se avance con la investigación penal preparatoria, puesto que una causa se tramita en el juzgado de flagrancia y la otra en el sistema adjudicatorio", finalizó.