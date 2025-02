Hermana del nene que cayó al canal: "nos han dado un indicio de donde podría estar"

domingo, 2 de febrero de 2025 19:28

La hermana del niño que cayó al canal Céspedes, Karen Brizuela (19), contó las novedades del caso, mientras estaba presenciando la búsqueda en la zona de Carpintería. Allí habló en exclusiva con Diario La Provincia SJ sobre la caída del niño y todo lo actuado hasta ahora.







"Yo estoy buscando hasta las 1 de la noche. Y ahora he vuelto a 9 de la mañana y nos han dado un indicio que puede estar acá. Pero todavía no tenemos noticias", recalcó.





"Mi hermano tiene 8 años. Es flaquito, es chiquito. Me pongo triste porque no sé si se haya...", dijo visiblemente conmovida y remarcó que el niño tiene una contextura física muy pequeña.

El sábado del accidente, el niño estaba jugando con otros chicos de 9, 10 y 11 incluso había un niño más grande con ellos.

El frigorífico donde pasa el canal y se concentró la búsqueda.



"Se cayó allá en el Abanico, pero la corriente ha venido muy fuerte. No sabemos si puede haber estado acá porque un dron llegó a ver algo pero no se sabía bien qué era. Por eso llegaron todos acá . Es porque han tenido un avistaje superficial o algo así. Ahora están desagotando", añadió.

La búsqueda se concentró este domingo en la siesta y tarde en las inmediaciones del frigorífico de una finca de Carpintería.

"Todavía no nos dicen nada. Mi tío recién acaba de ir a ver qué noticias nos dan", comentó.





Karen Brizuela recordó los primeros minutos transcurridos al conocer lo que le había pasado a su único hermano.

"Me llama una vecina diciéndome que se había caído mi hermano al canal. Yo llamo a mi pareja y le digo que me venga a buscar si nos vamos en la moto a ver. Eso eran como 20 minutos después de que se haya caído", dijo.







"Llegamos ahí y habían dos motorizados buscando. Yo con la esperanza de que ya lo habían sacado. Pensé que ya lo habían sacado pero no", añadió.