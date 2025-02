Muerte de la mujer en el hotel de Capital: investiga si tenía un problema de salud que desencadenó el sangrado

viernes, 14 de febrero de 2025 09:07

Este jueves en la noche, pasada las 21 horas, se vivieron momentos de mucha tensión en un hotel alojamiento de Capital. El hecho ocurrió en calle España, entre General Paz y 9 de Julio. Allí una chica de 22 años de edad, de apellido Olivares, falleció apenas 10 minutos después de haber ingresado a la habitación con su novio.

De acuerdo a lo informado por el fiscal Ivan Grassi, de la UFI Delitos Especiales, los jóvenes eran novios desde hacía un mes aproximadamente y se desconoce si ella tenía algún problema de salud pre-existente. El chico siempre se puso a disposición de la justicia y quedó arrestado hasta tanto se conozca el resultado de la autopsia y se pueda saber su responsabilidad en el desenlace.

"El médico legista no encontró lesión visible alguna en el cuerpo de la mujer no descartando que la hemorragia o la sangre que se encontraba en el lugar pudiese ser por una cuestión interna de la chica. Todo eso va a ser corroborado por supuesto oportunamente con la autopsia que aún no está", explicó el fiscal en radio Sarmiento.

Según informó el fiscal, afuera de la habitación "todo quedó filmado porque tiene cámaras el hotel". "Ellos han llegado 10 minutos antes. Cuando había empezado el acto sexual se produce esto que vamos a investigar. No tiene signos de golpe alguno externos visibles del cuerpo. Cuando ha sido revisada, es sangre que habría sido emanada de la zona genital de ella", detalló.

"El chico pidió auxilio al personal del hotel. Salió de la habitación desesperado, de acuerdo a lo que refieren las encargadas de limpieza que estaban en el lugar. Pidieron auxilio diciendo que ella estaba perdiendo sangre y no estaba bien. Ahí llamaron a la ambulancia pero cuando llegó la ambulancia, ella no tenía signos vitales", apuntó.

Grassi señaló que desde Fiscalía se ha pedido información sobre si la chica tenía alguna enfermedad pre-existente y será contundente el resultado de la autopsia que se inició este viernes en la mañana. "Lo más relevante y determinante es la autopsia que es lo que nos va a determinar la causa de muerte. Si la causa de muerte es una muerte natural por alguna falla orgánica, que no implica intervención por parte de la otra persona, intencional, ni culposo o negligente, él quedaría automáticamente en libertad", detalló.

En el caso contrario, que determinase en la autopsia que había algo que él provocó, se lo podrá imputar y permanecerá en ese estado hasta una audiencia oportuna.

Ella y él llevaban un mes de novio. De acuerdo al registro, ella es quien había pagado el hotel y están los celulares secuestrados. "Hay que esperar la autopsia", finalizó el fiscal.