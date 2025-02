Investigación judicial: allanaron el hospital de Jáchal en busca de la historia clínica de un paciente fallecido

viernes, 14 de febrero de 2025 14:38

Una denuncia, un pedido de colaboración y un dato que genera más dudas que certeza. Personal de la Unidad Fiscal de Investigaciones, UFI, Norte allanó esta semana el Hospital San Roque de Jáchal junto con personal policial para recuperar la historia clínica de un hombre fallecido y no la encontraron.

Todo se inició a partir de una denuncia radicada el 30 de diciembre pasado por la familia de un hombre de 41 años, de apellido Tapia, que falleció el 6 de noviembre de 2024. Los primeros datos indican que el hombre ingresó el 3 de noviembre al hospital de Jáchal para recibir atención médica por un fuerte dolor en la zona abdominal. Fue atendido y regresó a casa con calmantes. Al día siguiente, como los dolores no se iban, se hizo atender en el Centro Integrador Comunitario, CIC, de Niquivil y luego fue llevado nuevamente al hospital departamental.

Desde allí lo derivaron con ambulancia del 107 al hospital Guillermo Rawson, en Capital, donde lo atendieron y encontraron que tenía una hernia estrangulada. Por ello fue intervenido quirúrgicamente pero ya era tarde, el desenlace fue inevitable.

El Fiscal Gastón Salvio, de la UFI Norte, explicó que lo que se investiga es el accionar de los profesionales médicos "en base a su profesión". "Lamentablemente tenemos una persona fallecida que se está investigando las causas de muerte y en base a esa investigación ya veremos después procesalmente cómo sigue la causa", señaló en Canal 8.

"En un principio cuando recibimos la denuncia iniciamos el legajo, las actuaciones investigativas. Tenemos un plazo de 90 días para establecer en un principio cómo continuar, si hacemos imputación o si no. Dentro de ese plazo se le solicitó al hospital de Jacha, lo que tenía que ver con la historia clínica en relación a que el paciente primero fue atendido el día 3 de noviembre del año pasado y luego fue internado el día 4", detalló.

Cuando la Justicia pidió esos oficios, el hospital contestó únicamente lo que tiene que ver con la internación del día 4. "No nos brinda información sobre la atención en base a un requerimiento del 107 que había hecho esta persona fallecida. Volvimos a reiterar el oficio y tampoco tuvimos contestación. Entonces en base a eso, la herramienta procesal que tenemos es solicitarle al juez allanamiento, requisa y secuestro de ese material, llámese historia clínica o constancia de atención-diagnóstico", explicó.

Eso fue lo que se hizo, se pidió allanamiento y fiscalía se constituyó en el lugar y dentro de lo que es el sistema de resguardo, de toda la administración y sistema de Salud de la provincia, no encontraron los datos sobre el diagnóstico ni atención del paciente que luego falleció.

"Personalmente he tomado el trabajo de verificar dentro del sistema, obviamente asistido por el personal y dueño del hospital. Sí tenemos de otros pacientes que han sido atendidos ese día en la misma guardia y en horas muy próximas a la atención de esta persona que luego falleció. Si se perdió o si desapareció, si ingresó o si no ingresó, realmente yo no puedo ratificar eso", aclaró subrayando que no encontró lo que buscaba.

A partir de esto se continuará con la investigación en los próximos días.