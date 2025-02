10 años sin Lautaro Chirino: el duelo que se convirtió en resiliencia para las "Familias del dolor"

jueves, 13 de febrero de 2025 16:00

Hace 10 años, la muerte atravesó a la familia Chirino y con ella, una pérdida desgarradora. Uno de sus hijos, Lautaro Chirino Martínez (13) falleció por las gravísimas que sufrió al salir despedido de la camioneta que guiaba su papá Guillermo. Un patrullero comunal municipal los impactó cuando circulaban por el cruce de calles Neuquén y José María Paz, en Villa San Damián, en Rawson y el caso no fue uno más en la siniestralidad vial de San Juan.

Es que los Chirino transformaron su duelo en resiliencia y crearon la asociación civil "Familias del Dolor y la Esperanza". Aunque nunca tuvieron justicia en Tribunales para Lautaro, trabajan día a día para contener a quienes pasaron por la tragedia como ellos y buscan transformar las leyes.

Guillermo Chirino y Lorena Martínez, padres de Lautaro y el corazón de "Familias del Dolor y la Esperanza".

"Este 13 de febrero para nuestra familia es un día muy triste. Lamentablemente, se cumplen los 10 años de esa noche que un móvil comunal de Rawson, que circulaba a alta velocidad, sin luz y sin sirena, conducido por un hombre de 21 años, Juan Manuel Costa, y un agente de la policía, Walter Gallastegui embistieron a nuestra camioneta. Como consecuencia, impactamos contra un poste de luz y en ese momento, mi hijo Lautaro termina golpeándose gravemente. Aunque intenté reanimarlo haciéndole RCP pero yendo hacia el hospital, falleció", recordó Guillermo Chirino, presidente de "Familias del Dolor y la Esperanza", en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Una de las campañas más resonantes de la asociación comenzó con la colocación de un cartel vial en el que el nombre de Lautaro y la figura de un ángel lo recuerdan en el lugar del siniestro vial. Hoy por hoy, San Juan tiene decenas de carteles para recordar a los "ángeles" que murieron en hechos evitables.

"Es un recuerdo que nos queda de por vida junto con mi esposa Lorena Martínez y a toda mi familia, pero tratamos de superarlo y de convertir ese dolor en fuerza y trabajar de lleno para todas las otras familias que vinieron detrás. Ya son más de 250 familias a las que ayudamos y acompañamos, porque nosotros lo vivimos desde el dolor, desde la creencia en Dios y la ayuda espiritual. Y a la vez, nunca imaginábamos que había un monstruo tan grande que era la Justicia, que se encargaba de matarlo nuevamente a tu hijo", expresó con pesar.

Es que las legislaciones vigentes, pese a sumar agravantes como alta velocidad, conducta temeraria al volante y alcoholemia positiva, entre otros, no contempla penas con cárcel efectiva a quienes causen muertes en choques. En el caso de Lautaro Chirino, en lo Penal, la causa prescribió a los 5 años del siniestro vial. El chofer Juan Manuel Costa y el agente Walter Gallastegui no tuvieron condena y no hubo culpables.

"Esto es porque los fallos y las decisiones que toman nuestros jueces, a nivel nacional y en San Juan, donde pesan los apellidos y las designaciones a dedo, lamentablemente siempre establecen el mínimo de pena. Están a favor de los victimarios, más que de las víctimas. Entonces ese dolor es una herida abierta que la vuelven a abrir. Por ese motivo, es que nuestro hijo pasó a ser más que un por qué, un para qué, y era para ayudar a tantas familias que pasan por esta situación de dolor e injusticia", expresó Chirino, referente de las víctimas de siniestros viales que logró proyección y respeto, en San Juan y entre las ONG´s del país que piden cambios en leyes.

En esta fecha, los Chirino renuevan su compromiso con Lautaro. "Hoy por hoy, seguimos ayudando, recordando a Lautaro con el cartel en su memoria en el lugar donde falleció y al mismo tiempo, poder transitar este duelo de la mejor manera. Este dolor lo vamos a llevar de por vida y lo único que pasa con los años es que se mitiga. Pero cuando llega esta fecha, vuelve a resurgir. Y un poco, el propósito de la asociación es esto: tratar de no cometer errores, al estar cegados por el duelo y el enojo y empezar a sobrevivir con este dolor. Por eso, para nosotros, es tan importante la contención", señaló.

Derribando barreras

La asociación civil que nació tras la tragedia familiar no dejó de sumar integrantes, acompañar en marchas y audiencias judiciales así como en la colocación de carteles. También llegó a escuelas secundarias para compartir experiencias y concientizar a jóvenes conductores e impusa "CONSED- Conductor Seguro Designado". En ello, se ofrecen a manejar y llevar a sus casas a los jóvenes que hayan tomado alcohol en boliches.

Este año, realizarán el primer encuentro en San Juan y a nivel nacional el cuarto, de ONG´s que trabajan contra las consecuencias de los siniestros viales. Se hace en conjunto con "Estrellas Amarillas" de la provincia de La Pampa y serán tres días de plena actividad y debates sobre seguridad vial entre referentes de todo el país, agendados para la primera semana de junio.

"A lo largo del tiempo, hemos hecho muchas cosas sin dinero y sin el apoyo de un gobierno o de un Estado. Excepto ahora que, hace poco tiempo con este nuevo gobierno, se nos han abierto puertas y estamos tratando de hacer muchas cosas más. Sabemos que es muy necesario para las personas que les toca transitar esto", dijo Guillermo.

El recuerdo y la fortaleza

Los Chirino son una familia unida y querida y no sólo mantienen el recuerdo de Lautaro vivo, sino que el mismo chico dejó amistades eternas. En el 2019, cuando habría egresado del Secundario, sus compañeros del Colegio Juan Pablo II, del departamento Rawson, colocaron una silla en memoria de Lautaro en cena y baile de egresados. También, brindaron por él y otra compañera que murió por una enfermedad, elevando copas al techo adornado de estrellas. El gesto conmovió no sólo a los sanjuaninos sino que fue noticia a nivel nacional. Guillermo, con los compañeros de Lautaro en la cena en la que su hijo fue un "egresado en el Cielo".

Con ese cariño en el alma, encararán este día. "Vamos a ir al cementerio; vamos a recordar su nombre y rezaremos por él, por nosotros y seguiremos adelante. Nosotros siempre decimos que sólo muere aquel que nos ha recordado y él, cada vez que lo recordamos lo llevamos en nuestro corazón y sabemos que él vive en nosotros y en nuestras acciones. Más en las situaciones en las que asistimos a esas familias que le marcamos un poco el camino. Si Lautaro no hubiera fallecido, seguramente, seríamos una familia más. Pero él murió y lo que era normal, se convirtió en una lucha para todos los que no están y lamentablemente, tengo que decir para los que vendrán", sentenció Guillermo.