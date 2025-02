Muerte de Huguito en Pocito: la familia ingresará peritos cordobeses y pedirán justicia

miércoles, 12 de febrero de 2025 17:10

El 7 de enero de 2023, el dolor se apoderó de la familia Vallecillo cuando Huguito, un niño de apenas 5 años, falleció en los brazos de sus padres. El día anterior había sido llevado al Hospital Federico Cantoni de Pocito, para atención pero los profesionales de la salud no detectaron el problema que tenía. Lo que comenzó como una gastroenteritis severa terminó en tragedia, y la familia, tras más de dos años de lucha, sigue exigiendo justicia. Ahora, han decidido recurrir a médicos cordobeses para que sean peritos de parte y solicitar así la reapertura de la causa judicial por mala praxis.

El padre de Huguito, Mauricio, recordó que su hijo ingresó al hospital con un cuadro de gastroenteritis aguda y una fuerte deshidratación, pero no recibió la atención adecuada. “Allí no lo hidrataron, no le pusieron suero y al otro día, lamentablemente, el niño falleció en mis brazos y en los de su mamá”, recordó a Diario La Provincia SJ.

Mauricio expresó su frustración con la actuación de los fiscales encargados de investigar el caso. “Hicimos las denuncias, el fiscal Adrián Riveros de la UFI Delitos Especiales desestimó la denuncia y lo mismo hizo el fiscal Iván Grassi. La fiscalía no hizo lo que tenía que hacer. No investigaron, no citaron a declarar al médico ni a la enfermera, no hicieron nada”. Esto es lo que impulsó a la familia a tomar nuevas medidas legales.

El padre de Huguito también hizo énfasis en la importancia de que se traigan peritos externos para que analicen el caso desde una perspectiva imparcial. “Estamos convocando a los peritos de Córdoba y presentaremos el escrito correspondiente en la UFI Delitos Especiales. Si no obtenemos una respuesta adecuada, vamos a llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia en Buenos Aires”. Además, mencionó que la autopsia inicial indicó que la causa de la muerte fue una gastroenteritis aguda, pero estudios posteriores revelaron que el niño había muerto por miocarditis y neumonitis por hipersensibilidad, condiciones que el personal médico no detectó en el momento.

Mauricio compartió el profundo dolor que ha marcado su vida desde la pérdida de su hijo: “El 24 de febrero cumpliría 7 años de vida. Ya estaría entrando a segundo grado de primaria. La mochilita con sus cositas quedó ahí en casa, y obviamente, ahí todavía lo están esperando. Estos años han sido muy difíciles, no ha habido días buenos. Todos los días son un recordatorio de lo que perdimos. El dolor es tan grande que no hay forma de llevarlo”.

Aunque la familia tiene otros hijos, Mauricio dejó claro que la pérdida de Huguito ha dejado un vacío irremplazable en su vida. “Cuando se pierde un hijo, eso te marca para toda la vida. Se sigue adelante, pero no es lo mismo. El lugar que ocupaba era único”, expresó con la voz entrecortada por el dolor.

La familia sigue adelante con su lucha, buscando que el caso reciba la atención que, según ellos, no ha tenido hasta el momento. El padre de Huguito aseguró que continuará hasta las últimas consecuencias, con la firme intención de obtener justicia por su hijo. “Voy a seguir luchando por mi hijo, y si en la Corte de Justicia de San Juan no me escuchan, me dirigiré a la Corte Suprema en Buenos Aires. No voy a parar hasta que Huguito tenga la justicia que se merece”, concluyó.

La familia, tras dos años de espera, ahora busca una respuesta que les permita, al menos, encontrar algo de justicia en medio de su dolor.