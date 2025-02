Tragedia en Ruta 40: despertó una de las sobrevivientes y recordó a su amiga fallecida

lunes, 10 de febrero de 2025 22:46

Una nueva esperanza asomó en medio de la tragedia vial en Ruta Nacional 40. El 15 de enero, San Juan vivió la primera tragedia vial del año en un lamentable choque ocurrido en la Ruta Nacional 40, en Pocito y Carolina Sastre perdió la vida. Dos de sus amigas quedaron en grave estado y este lunes se conoció que una de ellas despertó y va mejorando.

Camila Bravo dedicó un mensaje a Carolina, quien manejaba el auto, en redes sociales: “Hoy me animé a meterme a tu perfil, necesitaba ver tus fotos y videos sonriendo, porque así te voy a recordar. Me estás haciendo mucha falta, Caro, no puedo poner en palabras todo lo que estoy sufriendo. Te voy a extrañar toda mi vida, hasta siempre”.

Camila Bravo se recupera del terrible choque en Ruta Nacional 40.

Las tres jóvenes que viajaban a bordo de un Peugeot 308 fueron impactadas de frente por una camioneta Toyota Hilux, a la altura de callejón Hernández. Testigos del accidente informaron que la camioneta se cruzó de carril, lo que provocó el trágico choque.

Como consecuencia del siniestro, Carolina Sastre, la conductora del Peugeot, perdió la vida en el lugar, mientras que sus dos amigas, María Emilia Oviedo y Camila Bravo, resultaron gravemente heridas. Ambas jóvenes fueron rápidamente trasladadas al Hospital Rawson para recibir atención médica de urgencia. Oviedo aún está en terapia intensiva.

En tanto, el siniestro vial tuvo otra muerte. En la siesta del sábado murió Angélica Mundocorre, esposa de Eleazar Flores, conductor de la camioneta Hilux.