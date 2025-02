Violento acto de vandalismo en un restaurante de Rodeo

sábado, 1 de febrero de 2025 11:14

En las últimas horas, un acto de vandalismo en el reconocido restaurante de Rodeo generó gran preocupación en los vecinos. Imágenes del incidente, que mostraron los daños causados al cartel del local, se difundieron rápidamente, y según los registros de seguridad, el responsable sería un joven.

De acuerdo a lo informado por el sitio informativo "Eco del Viento, los propietarios del restaurante, en contacto con el programa radial Día a Día, expresaron su dolor por la situación. Aseguraron que, más allá de los daños materiales, lo que más les afecta es el hecho de que se trata de una persona a quien siempre brindaron apoyo. "Nos duele porque es alguien a quien siempre intentamos ayudar", reveló uno de los referentes del local.

Noticias Relacionadas Perdió el control de su auto y volcó en Santa Lucía

A pesar de lo sucedido, el representante del restaurante aclaró que hasta el momento no se ha realizado una denuncia formal ante las autoridades, aunque no se descarta hacerlo en las próximas horas. Sin embargo, destacó que el objetivo de no es perjudicar al joven es que reciba la atención que necesita. "Queremos que los organismos oficiales puedan intervenir y brindarle contención. Esto no es solo un problema de vandalismo, sino una cuestión humana que requiere atención", indicó en la entrevista.

La comunidad de Iglesia expresó su solidaridad con los propietarios del restaurante, al mismo tiempo que se ha sumado al pedido de asistencia para el joven involucrado en el incidente.