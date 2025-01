Desde el inicio de la temporada registraron más de 300 denuncias por niños que se bañan en canales

domingo, 19 de enero de 2025 21:59

Desde diciembre hasta la fecha, se han registrado más de 300 denuncias relacionadas con niños que se bañan en los canales de riego de la provincia. El Comisario Mayor Federico Balaguer de la Policía de San Juan destacó que todos los años se repite la misma dinámica en los días calurosos, ya que la gente suele acceder a estos canales.

“Por lo general, llaman al 911, y nosotros despachamos un patrullero al lugar para hacer desistir de esa actitud de bañarse en los canales”, comentó a Diario La Provincia SJ.

Balaguer explicó que muchos de estos incidentes involucran maniobras peligrosas, como la creación de tapones de basura para embalsar el agua. Sin embargo, al notar la presencia policial, los chicos suelen huir. “Entendemos que no es una cuestión para ir y detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia. Simplemente sacamos el tapón y hacemos cesar la falta”, añadió.

"Desde el 1 de diciembre, se han recibido 333 llamados sobre este tema, un número que se mantiene constante", agregó el entrevistado. A pesar de ello, hay canales más pequeños, como uno en Ullum, que no generan tantas denuncias, ya que “tiene 1,5 metros de ancho por 1 metro de profundidad, donde se bañan de forma permanente y prácticamente no hay denuncias”.

La mayoría de las denuncias provienen de canales más grandes, que presentan un caudal significativo y son peligrosos para quienes se bañan. Balaguer mencionó que se reciben llamadas del canal Benavides y del canal que divide la capital de Chimbas, donde se forman tapones de agua anclados a los puentes existentes. En estas situaciones, las autoridades realizan acciones de oficio cuando los policías pasan por la zona, lo que lleva a que “los chicos desistan, se saca el tapón y se hace que el agua fluya como tiene que ser”.

Con la llegada de las fiestas, específicamente Navidad y Año Nuevo, se toman medidas adicionales para prevenir incidentes. “Para evitar que el consumo excesivo de alcohol genere situaciones no deseadas, los canales merman el agua. Hasta el momento no hemos tenido víctimas fatales por ahogamientos; generalmente, quien se baña en un canal ya conoce la técnica para salirse. No corresponde, porque también afecta al riego”, concluyó Balaguer.

