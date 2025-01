"Me golpeaban las piedras y ramas, y al final me solté": Olivares reveló cómo logró sobrevivir

sábado, 18 de enero de 2025 13:57

Este sábado, pasadas las 10 horas, culminó con éxito el operativo de búsqueda que tenía como objetivo encontrar a Salvador Daniel Olivares, el operario sanjuanino que había sido arrastrado por la corriente el pasado jueves 16 de enero, mientras realizaba tareas en la zona de Pachaco. Tras varios días de intensa búsqueda, Olivares fue encontrado con vida y se encuentra bajo observación médica para asegurar su recuperación.

En el marco de la investigación, Olivares brindó detalles sobre los hechos ocurridos durante su desaparición. Según su relato, todo comenzó cuando, junto a dos compañeros, salió a realizar un relevamiento de la ruta para evaluar si podían llegar al Campamento 3. La misión consistía en realizar un diagnóstico de la zona, pero durante la primera salida, un joven que no estaba de servicio se unió al grupo, interesado en conocer el recorrido.

Cuando se disponían a regresar, se encontraron con un hilo de agua que cruzaba el camino. Fue en ese momento que Olivares tomó la decisión de intentar pasar el segundo hilo de agua con la camioneta. Sin embargo, la corriente aumentó su fuerza y la camioneta se atascó. "Cuando voy a pasar el segundo hilo de agua, la camioneta se enterró y se ladeó. Quise sacarla, pero no hubo forma de moverla de reversa", relató.

La situación empeoró rápidamente cuando la corriente de agua comenzó a intensificarse. La desesperación de los ocupantes creció, y Olivares intentó mantener la calma. En un intento de salvar a los demás, pidió a sus compañeros que salieran rápidamente del vehículo. "Salieron ellos y después salí yo", contó.

A pesar de que todos lograron escapar del vehículo, el agua siguió subiendo y, en un momento, la camioneta se enderezó nuevamente. "Tuvimos que saltar al agua. Cuando saltamos, uno quedó frente a la camioneta, otro en la orilla y yo quedé en el medio. Me agarró la corriente, me golpeaban las piedras y ramas, y al final me solté. De ahí no supe más de ellos", explicó.

En medio de la corriente, Olivares luchó por mantenerse a flote. "Me pegaron ramas en la espalda, las agarré y me las trancé en los brazos, y eso me mantuvo a flote", recordó. A pesar de los golpes, el hombre intentó mantener la calma. "Cuando veía una luz, tomaba aire y seguía dando vueltas", relató. Después de un largo trayecto, logró llegar al río y flotó más tranquilo. Sin embargo, cuando llegó a una zona más tranquila, el agotamiento lo superó y, poco a poco, se quedó dormido.

El siguiente día, Olivares comenzó a evaluar la profundidad de la greda en la que se encontraba atrapado. Tras un arduo esfuerzo, logró llegar a una orilla segura. "Ahí estuve todo el día. No sabía nada de los demás. Eso me ponía mal, porque al ser responsable del vehículo, tenía que salir para saber cómo estaban", expresó.

Con fuerzas renovadas, Olivares se dirigió al río nuevamente, con el objetivo de llegar al Campamento 3. Con esfuerzo, se estabilizó y, finalmente, logró cruzar el puente, buscando una zona segura. Luego de varias horas de lucha, fue encontrado por un trabajador y, afortunadamente, su estado de salud no resultó ser tan grave como se temía.