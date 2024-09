Secuestraron a dos empresarios sanjuaninos en Chile: cómo fueron las 16 horas de tensión

jueves, 19 de septiembre de 2024 10:12

Unos días de descanso terminaron en pesadilla para dos empresarios sanjuaninos que viajaron a Santiago de Chile para descansar. Fueron secuestrados por una banda por 16 horas y pidieron rescate a las familias. El delito ya es investigado en el vecino país y configura un caso federal en Argentina.

El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez confirmó en radio Sarmiento que la familia tomó contacto con la Policía sanjuanina y se activaron los contactos con carabineros de Chile. "Los tuvieron secuestrados desde el martes en la noche hasta ayer. Se pararon a comprar cena y cuando descendieron del vehículo fueron abordados por varias personas con armas y los amenazaron. Les retuvieron la camioneta WV Amarok y estuvieron pidiendo rescate a la familia de acá de Argentina. Usaron el celular de uno de los empresarios".

Pidieron transferencias a una cuenta bancaria y la familia lo hizo. "No obstante, creemos que no tenían mucho conocimiento del valor del dinero porque les pasaron tres transferencias de 150 mil pesos. La familia pudo hablar con uno de los empresarios, como prueba de vida".

Sánchez detalló que se trata de un delito federal para la ley argentina "e inmediatamente me puse en contacto con el fiscal federal, el Dr. Francisco Maldonado y nos reunimos también junto a personal de la Policía Federal y de Gendarmería, que contactó a Carabineros de Chile. Convocamos al padre de una de las víctimas a radicar la denuncia a la Brigada de Investigaciones".

Expresó que se encararon tareas investigativas en Chile para rastrear los celulares. "Parece que los secuestradores advirtieron el seguimiento e inmediatamente los pusieron en libertad. Estaban vendados y así los dejaron en su camioneta. En ese vehículo regresaron al lugar en el que estaban alojados. Ahora no pueden regresar al país porque no tienen documentos; se los robaron. Pasaron un suto grande pero no fueron golpeados ni agredidos. Estuvieron 16 horas secuestrados".

A Chile, a través de la justicia federal, se remitirán las denuncias hechas en San Juan y en Seguridad destacaron que en el país trasandino no descartan que sea una banda de venezolanos que han protagonizado otros secuestros "express".