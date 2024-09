"Por favor, es mi trabajo": la desesperación de una abogada sanjuanina que sufrió un violento robo

martes, 17 de septiembre de 2024 12:15

En pleno día y en una transitada zona, la conocida abogada sanjuanina Sandra Leveque fue asaltada cuando viajaba en su camioneta Chevrolet Tracker. Delincuentes en moto le rompieron una ventanilla y sacaron un maletín con una computadora que tiene información vital para su trabajo.

La letrada detalló a Diario La Provincia SJ que "estaba detenida en el semáforo de calles Salta y Sargento Cabral y vino una moto con dos personas. Se bajó uno, me reventó con una bujía el vidrio del acompañante y se metió un poco en la camioneta. Me manoteó el maletín de tela rígida con la computadora".

Leveque atinó a tomar el maletín, conocedora de que la notebook Lenovo 17, color gris plateado, es importante para su labor así como documentación que llevaba allí. "Se lo alcancé a agarrar y me pegó el tirón y me lo sacó. Le grité "por favor, es de mi trabajo; le grité de todo. Pero se subieron a la moto y se fueron. Intenté perseguirlos cuando reaccioné. Recién en ese momento pude mover la camioneta", destacó.

Señaló que se sintió en shock por lo ocurrido: "no entendés nada con el ruido y el estallido del vidrio. Se fueron para el lado de un sector de villas en Chimbas. Me han dicho que me interceptaron".