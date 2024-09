En lo que va del 2024, murieron 54 sanjuaninos en siniestros viales y hubo una fuerte baja en relación al 2023

jueves, 12 de septiembre de 2024 08:58

En lo que va del 2024, hubo un descenso en las muertes en siniestros viales en San Juan, de acuerdo a las estadísticas de la Policía. Además, subió el protagonismo de los ciclistas, algo que llamó la atención.

El comisario Antonio Salinas, segundo jefe del D7 de la Policía de San Juan, expresó en radio Estación Claridad que "tenemos que lamentar, a esta altura del daño, 54 sanjuaninos fallecidos en un siniestro vial. En una comparación con el mismo período del 2023, teníamos 75 fallecidos; es decir que tenemos 21 personas menos. Hoy estamos en un porcentaje del 40.5 en disminución. A esta altura del año, que ya llevamos tres cuartos del 2024, tener un 40.5 en fallecidos, con el respeto que se merecen, es una cifra alentadora y nos indica que vamos por buen camino".

En detalle, sobre quienes murieron 21 iban en moto, 16 en vehículo hablamos de automóviles, camionetas, o un vehículo de gran porte, 11 en bicicleta y 6 peatones.

Destacó, en ello, que la directiva del gobernador Marcelo Orrego fue "trabajen en las calles porque no quiero fallecidos. Contamos con más efectivos en la policía, especialmente en la dirección de Tránsito, no solamente la parte céntrica, sino también se han creado 5 unidades operativas y puestos policiales, desde el año pasado. Es decir que en lugares donde no teníamos policías de tránsito, hoy ya contamos con ojos y controles de ingresos y egresos de gente, por ejemplo, en Baldecito, en Huaco y las unidades operativas Jáchal y Tamberías"

Acerca de los departamentos de San Juan con mayor siniestralidad vial, expresó que la tendencia es fluctuante. "Chimbas, Pocito y Rawson son los que registraron más siniestros viales, no fallecidos. En el caso de Rawson, Pocito, Capital, Santa Lucía tienen preventores viales o monitores viales y estamos capacitando y mostrándoles cuáles son los puntos críticos para que sean efecto multiplicador en la prevención vial".

En cuanto al departamento con más fallecidos, Caucete se posicionó en primer lugar y los siniestros ocurrieron tanto en rutas provinciales como nacionales. Acerca de las causas desencadenantes, explicó que "en la misma oficina de Seguridad Via,l que está a cargo del comisario Cristian Molina, se lleva un análisis de siniestro. Arrojó que un alto índice está dado por el factor humano: tenemos la decisión de conducir con alcohol en sangre, por ejemplo, la decisión de usar el teléfono móvil o la interfaz del vehículo que cada día son más llamativos y con pantallas más grandes. Entonces, en esta interacción del ser humano con la máquina deja de importar un poco el entorno y estoy más concentrado allí. Con ello, las distracciones son el factor o el porcentaje mayor que producen siniestros viales".

Mientras que en los rodados protagonistas, hubo un cambio respecto a los últimos años."En los años `22 y `23, una de las modalidades de conducción más afectadas fue la motocicleta. En cambio, este año mutó a la bicicleta. Hoy tenemos un mayor índice de siniestros en bicicleta que en motocicleta. No podemos aseverar cuál es el factor que produce esta cuestión, puede ser económica pero no lo podemos asegurar", detalló.

Y agregó que "tenemos muchos siniestros viales y el factor velocidad es preponderante. Sinceramente, encontramos sobre las semiautopistas que tenemos, la 0-14 que hacemos regulaciones, gente que intenta rebasar nuestro control de velocidad, que es una o dos motocicletas que colocamos para evaluar cómo nos encontramos. También aumentaron las colisiones contra elementos fijos".