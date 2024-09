Un árbol y un pilar de hormigón cayeron en Rivadavia y dañaron vehículos, uno de ellos con niños

miércoles, 11 de septiembre de 2024 12:09

Sobre las 23:30 hs. del martes, un árbol que estaba en el predio de la escuela Provincia de Salta, en Rivadavia, cedió y sus ramas habrían empujado un pilar del tendido eléctrico, desplomándose ambos sobre tres vehículos que estaban estacionados en la zona de avenida Libertador y calle Meglioli. En un auto, había menores de edad que pudieron ser rescatados y salieron ilesos.

Omar Pelizoto fue uno de los damnificados. Había ido a comer con amigos y cuando fue a buscar su camioneta vio que había sufrido la caída del pesado poste que fue arrancado desde la base. Sobre ese vehículo, también quedó parte del tendido eléctrico que causó chispazos.

"Salí del local comercial y me encontré con que a mi camioneta la aplastó un pilar de hormigón de Energía San Juan. Y gracias a que quedó allí, no aplastó a otros autos y no se cayó por completo el tendido eléctrico. Fue una desgracia con suerte pero los chicos que estaban en un auto, al momento que caer el árbol, tuvieron un gran susto. No les pasó nada, afortunadamente", señaló. También destacó que "a esa hora no había viento", descartando esa causa.

Omar tuvo que esperar a las 3:30 hs de la madrugada para recuperar su camioneta, tras un operativo de la municipalidad de Rivadavia, Policía y Bomberos para trozar el árbol, levantar el tendido eléctrico y retirar el pilar. Toda esa zona había quedado sin alumbrado público y fueron afectados servicios de fibra óptica y telefonía.

"El árbol estaba en el predio de la escuela y era enorme; tanto que atravesó la calle hasta la vereda opuesta. Dicen testigos que cuando caía, justo pasaba una moto. Quien la guiaba se salvó de milagro. En la zona había mucha gente y al menos 10 autos estacionados".

Cerró con "alguien va a tener que salir a responder por los daños y perjuicios que nos ocasionaron. Hice la denuncia en la Comisaría 13º y habrá que determinar responsabilidades de la municipalidad, Educación y de Naturgy (exEnergía San Juan)".