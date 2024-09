Presunta agresión de un policía a un hombre en Pocito: qué dijo Seguridad tras la denuncia

miércoles, 11 de septiembre de 2024 13:45

Un hecho de inseguridad generó una tensa situación en una finca ubicada en la zona de Calle 14 entre Mendoza y Ruta Nacional 40, en Pocito. Luego del hecho, arribó la policía y en una discusión, un efectivo habría golpeado al denunciante causándole heridas en la cara.

Ante eso, y tras la denuncia del damnificado de apellido Turesso, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez habló del hecho. En diálogo con radio Estación Claridad, manifestó que "de acuerdo a lo que he podido obtener de información, anoche pasadas las 21 horas, llegó a su domicilio un vecino de Calle 14 y advirtió que tenía rota la tela mosquitera de una ventana de su hogar. Y al ingresar se encuentra que delincuentes se habían llevado un televisor, una cafetera eléctrica y ropa así como un horno eléctrico también. Todo ocurrió en su ausencia y se trata de casas de fin de semana".

Destacó que el damnificado "llamó al 911 y llegó personal de un módulo policial que está en el ingreso del barrio Cruce de los Andes, muy cercano al barrio Las Pampas también, en ese sector. Si bien son zonas muy pobladas, donde ocurrió el hecho hay fincas sin cierres perimetrales ni medianeras y por allí cruzan personas. Tenemos un operativo permanente en la zona del barrio Las Pampas para controlar, justamente, algunos desbordes que hemos tenido en los últimos días".

Sánchez afirmó que el robo ocurrió a 8 cuadras de los barrios mencionados y los primeros que llegan son dos policías en una moto. "Entrevistaron al vecino e hicieron un recorrido, a pie y en moto. Como el denunciante no sabía cuándo ocurrió el robo, no iba a haber resultado positivo en hallar nada. El delincuente no se iba a quedar esperando a que lo buscara", dijo, crítico.

"Se le dice al vecino que no habían avistado nada que pudiera significar la presencia de un delincuente en el lugar. Es más, habían acusado a un joven que estaba en la esquina esperando el colectivo. La policía lo entrevistó e incluso ofreció él mostrar la mochila. No tenía nada, se le pidió disculpas y se retiró. Era la única persona que se entrevistó en ese horario. Eran pasadas las 21 horas"

Y precisó: "el vecino, por la situación, se puso inquieto y nervioso, y cerró el portón. Se pidió el correspondiente apoyo, llegaron los móviles que estaban cercanos y eso generó que los vecinos se molestaran. Algunos salieron a favor de esta persona que había sido damnificada. Hubo entredichos, palabras y agresiones. Tambien hay denuncias que se están tramitando en la UFI. Así que hemos puesto en las manos de Fiscalía el caso. Simultáneamente trabajamos en cómo vamos a hacer el diseño de seguridad en ese lugar".

Sánchez destacó que "vecinos tiraron la moto policial, agredieron a una subcomisario y si un efectivo agredió al damnificado, fue en el contexto de poner orden. La Policía va a ayudar, no a enfrentar a nadie. El vecino parece que descargó su indignación frente a este hecho contra los policías".

Marcó que los efectivos le dijeron al damnificado que realizara la denuncia. Sentenció finalmente que "haremos una denuncia penal y también una administrativa contra el personal. Si se procedió incorrectamente, lo vamos a investigar".