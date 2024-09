Ladrones hicieron un boquete y robaron en un salón de belleza: "Nos han dejado sin nada"

miércoles, 11 de septiembre de 2024 19:05

El Salón Bella Calastino, ubicado en avenida España sur, entre Quiroga y Espeleta, en el corazón de Villa Krawse, sufrió un robo que dejó a sus dueñas, Gabriela Becerra y Yamila Rancosi, completamente devastadas. Con tan solo cuatro meses de haber inaugurado su negocio, el cual había sido un sueño hecho realidad para estas dos emprendedoras, el robo representa un duro golpe tanto emocional como económico.

"Esto empezó como algo muy chiquito sin pensar que se iba a hacer tan grande. Salió la propuesta de poder abrirnos juntas con mi amiga. Tuvimos que empezar desde cero, pintando, arreglando el salón porque estaba muy deteriorado. Todo con mucho esfuerzo porque las dos recién estábamos arrancando en todo esto", comenzó relatando Gabriela Becerra a Diario La Provincia SJ.

El salón, que ofrece servicios de peluquería y manicuría, estaba ganando clientela rápidamente, y las dos socias soñaban con seguir expandiendo sus servicios. "Queríamos armar también para poder hacer depilación, una estética. Ya van a ser cuatro meses que estamos ahí y ya hemos sufrido lamentablemente este robo", añadió Gabriela, visiblemente afectada.

El robo ocurrió entre el domingo y el lunes, cuando el salón estaba cerrado. Al llegar el martes, Gabriela encontró el lugar en completo desorden: "Nos han roto el techo del baño y todo estaba despelotado. Nos faltaban muchas cosas. Los ladrones han hecho un boquete en el techo del baño y por ahí han entrado", explicó. El baño conecta con los fondos descampados y locales comerciales, lo que facilitó el acceso de los delincuentes.

Entre los objetos robados, las emprendedoras mencionaron que se llevaron secadores, planchitas, tijeras, tinturas y productos capilares, además de todo el equipo necesario para la manicuría como cabinas, esmaltes y pinceles. "Nos han dejado sin nada, ni siquiera una tijera para seguir trabajando", expresó Gabriela, con desesperación.

Lo más frustrante es que no tienen pruebas ni grabaciones que puedan ayudar a identificar a los ladrones, ya que las cámaras de seguridad del salón fueron robadas y la luz fue cortada antes del asalto. "No sé si llegaré a recuperar algo de lo que nos han robado, pero pido algo de colaboración porque nos han dejado sin nada. No podemos levantarnos de nuevo", imploró Gabriela.

La pérdida económica asciende a más de un millón de pesos, una inversión que las dueñas del salón habían logrado reunir con mucho sacrificio. Ahora, estas dos soñadoras se enfrentan a la difícil tarea de empezar nuevamente desde cero.

El robo en el Salón Bella Calastino no solo afecta a las dueñas, sino también a la comunidad de Villa Krawse, que ha visto cómo el esfuerzo de dos emprendedoras ha sido destruido en cuestión de horas. Quienes quieran colaborar con ellas, han dejado su alias de Billetera San Juan para recibir ayuda y volver a levantar el local: gabriela0395