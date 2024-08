El estremecedor relato de una mujer tras un violento robo en su casa en Pocito

lunes, 5 de agosto de 2024 20:25

El pasado sábado en la siesta, una mujer de 78 años fue víctima de un violento robo en su casa de la localidad de Campo de Batalla, en Chimbas. Un grupo de tres personas la abordó y tras maniatarla, se llevaron varios efectos.

De acuerdo a lo que relató a Diario del Rey, "me iban a encerrar en el baño e hice fuerza y me "asujeté" (SIC) en el marco de la puerta. Y de ahí, me levantaron y me tiraron en la otra pieza que hay para más abajo y ahí me cerraron la puerta. Como yo hinchaba para abrir, entraron y me "manearon" (SIC) con el cable de la radio".

Irene destacó que fueron tres las personas que la abordaron y revisaron todas sus pertenencias. Se habrían llevado un televisor, una bicicleta y ropa. Investiga el hecho la comisaría jurisdiccional.